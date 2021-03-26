Число католиков в мире возросло до 1 миллиарда 345 миллионов

В период с 2018 по 2019 год католики составили 17,7% мирового населения. За это же время увеличилось число священников и постоянных диаконов, но стало меньше семинаристов и монашествующих. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Центральное статистическое управление Церкви опубликовало Папский ежегодник 2021 года и Церковный статистический ежегодник 2019 года. По данным, обнародованным в этих документах, к концу 2019 года число католиков в мире достигло 1 миллиарда 345 миллионов, или 17,7% мирового населения. Географический анализ изменений за двухлетний период с 2018 года говорит о наибольшем росте католической общины в Африке (на 3,4%), в то время как в Европе наблюдается некоторое уменьшение.

За этот же период число священников увеличилось до 414 336: в Африке их стало больше на 3,5%, в Азии – на 2,9%, однако в Европе их число уменьшилось на 1,5%, а в Америке на полпроцента. На долю Африки и Азии приходилось 28,9% пресвитеров, то время как в Европе их было 40,6%.

За два года число семинаристов в мире сократилось на 1,6%: в Европе их стало меньше на 3,8%, в Америке – на 2,4%, в Азии – на 2,6%. Однако в Африке за этот период их число увеличилось с 32 212 до 32 721. Континентом с наибольшим числом семинаристов является Азия, за которой следуют Африка, Америка, Европа и Океания. В 2019 году в мире насчитывалось 114 058 кандидатов в священники.

Продолжает расти число постоянных диаконов: в 2019 году оно увеличилось на 1,5%, достигнув 49 тысяч. В Америке и Европе их стало больше на 1,2%. В Океании служит 481 постоянный диакон.

Сократилось число монашествующих, которые не принимают священный сан: в 2019 году их было 50 295, причём большинство из них служат в Европе и в Америке.

За два года сократилось также число монахинь – на 1,8%, достигнув 630 099 за счёт уменьшения призваний в Америке, Европе и Океании. При этом в Африке их число увеличилось на 1,1%, а в Юго-Восточной Азии на 0,4%.

Согласно Папскому ежегоднику, на конец 2019 года в 3 026 церковных округах насчитывалось 5 364 епископа; на Америку и Европу по-прежнему приходилось 68,8% от общего числа епископов в мире; далее следовали Азия, Африка и Океания.

К концу 2020 года были учреждены 2 новых митрополичьих кафедры и 4 епископские кафедры (2 римского обряда и 2 восточного). Согласно отчёту, 2 епархии были возведены в статус митрополии, а 2 территориальных прелатуры и 1 апостольский викариат – в статус епархии.