Месса всех народов состоялась в минувшее воскресенье в Томске (+ ФОТО)

Томск — это крупный образовательный центр, где находится самый старый университет Сибири, основанный в 1878 году царем Александром II как Императорский Сибирский Университет (ныне он носит официальное название «Национальный исследовательский Томский государственный университет»). Сегодня в Томском университете (ТГУ), как и в других вузах города, учится много иностранцев, среди которых очень много католиков. Католики-иностранцы активно участвуют в жизни томского прихода Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария, а международный характер прихода в Томске показывает на практике, что Церковь католическая – значит «вселенская», то есть она существует для всех людей независимо от их национальности, языка, гражданства и культуры.

1 июня 2025 года в этом приходе состоялась Месса всех народов. Такое событие организуется томской католической общиной уже второй год подряд, поэтому, можно сказать, что теперь это местная традиция.

Литургия собрала представителей 30 стран, было очень много студентов иностранцев, которые являются неотъемлемой частью общины — католики и христиане иных конфессий из Индонезии, Вьетнама, Индии, Египта, Польши, Ганы, Танзании, Камеруна, Нигерии, Уганды, Никарагуа, Венесуэлы, Перу, Эквадора и других.

Все песнопения в ходе богослужения, а также молитвы и чтения из Священного Писания звучали на разных языках.

На приношение перед Св. Евхаристией была организована красивая процессия, в ходе которой представители разных национальностей поднесли к алтарю свои дары: овощи, фрукты, свечи, книгу и глобус как символ единения.

«Мессу всех народов» в этом году возглавил викарный епископ Преображенской епархии владыка Штефан Липке, которому сослужил настоятель прихода отец Войтек Зиолек SJ. Свою проповедь владыка посвятил теме единства в многообразии.

А после богослужения все участники были приглашены на дружеское чаепитие и продолжение межнационального общения.

Стоит отметить, что в своё время католический приход в Томске стал первым за Уралом. Основатели этого прихода отцы-иезуиты прибыли сюда в 1816 году. Причём местная община с самого начала являлась многонациональной: её членами были поляки, французы, немцы, белорусы.



(По информации Алины Багинской)