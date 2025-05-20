Кардинал Тагле: Лев XIV — пастырь, который слышит каждого (+ ФОТО)

В интервью Vatican News, которое было дано ещё до состоявшейся в воскресенье интронизации, филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле рассказал о внутренней атмосфере прошедшего конклава, о своих наблюдениях за началом понтификата нового Папы и поделился размышлениями о наследии Папы Франциска.

Папа Лев XIV, по словам кардинала, соединяет в себе открытость к людям, независимость от амбиций и духовную зрелость, выстроенную на молитве и служении.

Конклавы 2013 и 2025 гг. завершились одинаково быстро — на второй день. Кардинал Тагле считает это совпадением символичным и глубинным: когда сердца кардиналов бьются в одном ритме, им не нужно много времени, чтобы узнать преемника Петра среди других.

О новом Папе иерарх говорит с теплотой: «Он умеет слушать — глубоко и терпеливо. Прежде чем принять решение, он размышляет, исследует, молится». По словам кардинала, именно миссионерский опыт выработал в нём умение внимательно слушать и духовную зрелость.

Когда прозвучал итог голосования в Сикстинской капелле, Превост улыбался и глубоко вздыхал. Тагле увидел в этом сочетание священного согласия и трепета перед величием задачи. «Я молился о нём в тишине в этот момент и сказал себе: «Пусть священная тишина окутывает Иисуса и Петра»», — отметил иерарх.

Кардинал Тагле считает символичной преемственность двух Пап, вышедших из великих монашеских традиций: ордена иезуитов и ордена августинцев. Пути святого Августина и святого Игнатия Лойолы проходят через испытания сомнениями, внутренний поиск и обращение, и оба они обрели покой во Христе, «в котором их сердце нашло то, чего жаждало».

Августинская и иезуитская традиции, напомнил кардинал Тагле, восходят к одному источнику — к пережитому опыту Божьей милости, которая преображает сердце и вдохновляет на любовь и служение миссии. Папа Лев XIV, воспитанный в традиции святого Августина, проявляет ту же глубину милосердия, что и его предшественник Франциск. Это, уверен кардинал, укрепит Церковь и даст ей новое дыхание.

На вопрос о том, как кардинал Тагле переживал слухи о своём возможном избрании в качестве преемника апостола Петра, иерарх отметил, что он не любит находиться в центре общественного интереса и воспринимал возросший интерес с некоторым смущением. Он объяснил, что старался сохранять внутреннее спокойствие и сосредоточенность, опираясь на глубокое осознание ответственности, описанной в апостольской конституции Universi Dominici Gregis. Для него было важно помнить, что избрание Папы — это не политическая игра, а призыв к поиску наилучшего блага для всей Церкви.

Иерарх с глубоким чувством вспоминает Папу Франциска, чья смерть потрясла весь мир. Главное наследие Папы Франциска, по его мнению, — это «дар человечности». Папа жил для других, и его простота и искренняя открытость стали живым свидетельством Божьей любви. Сохранение и передача этой памяти новому поколению — одна из важных задач Церкви, подчеркнул кардинал Тагле.



Источник: русская служба Vatican News