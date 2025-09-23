Череда важных событий в приходе новосибирских францисканцев (+ ФОТО)

Внештатный корреспондент СКГ Оксана Кондратьева сообщает о событиях минувшей недели в Приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в городе Новосибирске:

Позапрошлое воскресенье 14 сентября в нашем Приходе мы благодарили Господа за плоды земли, а также не забыли про праздник Воздвижение Святого Креста, тем более, что он неразрывно связан с одноимённой Крестовоздвиженской обителью новосибирских францисканцев. Кроме того в нынешнем году к этому празднику было приурочено еще одно событие — после торжественной Мессы на улице возле храма был освящен новый крест взамен старого деревянного, а затем все были приглашены на братское чаепитие.

В понедельник 15 сентября начались духовные упражнения для братьев из Фонда св. Франциска Ассизского (территориальной единицы Ордена Братьев Меньших в Российской Федерации, объединяющей две монашеские общины в Новосибирске и Санкт-Петербурге). И в этот же день францисканцы отпраздновали очередную годовщину вечных обетов брата Юрия Каваллеро, OFM, а также ровно один год с момента рукоположения отца Иосифа Чау, OFM.

Примечательно, что вёл эти реколлекции отец Альфредо Фекондо, FSCB, который, в свою очередь, 16 сентября также отметил 30-летний юбилей рукоположения, встретив его в кругу братьев-францисканцев, сестер Святой Елизаветы и сестер Матери Терезы.

Отца Альфредо мы сердечно поздравили и запечатлели этот момент на фото



Во время духовных упражнений монахи размышляли и молились на тему «Песни хвалы Богу в творениях» (гимн брату Солнцу). Духовные упражнения действительно были временем благодати: проповедь была богатой и увлекательной и, несомненно, принесет каждому из монахов много плодов.

17 сентября, в праздник наделения Стигматами Святого Франциска Ассизского, братья в Новосибирске получили в дар реликвию — крест с камнем с горы Ла Верна, где 801 год назад Св. Франциск и получил стигматы. Пусть молитва и заступничество святого Франциска поддерживают нас на пути и приносят мир в сердца людей во всем мире!

19 сентября, завершив свои упражнения, братья отправилась на уроки в Католическую школу Рождества Христова, побывав там на общешкольной молитве и гостеприимном обеде.

Желаем всем прекрасных осенних деньков!