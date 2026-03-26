Cан архиепископа Кентерберийского впервые в истории приняла женщина

В Кентербери состоялась церемония интронизации Сары Маллали в качестве духовного главы Англиканской Церкви. Впервые за все 1400 лет существования кафедры архиепископа Кентерберийского на нее официально взошла женщина, пишет «Благовест-инфо».

Торжественная церемония прошла в присутствии двух тысяч человек, включая представителей британской королевской семьи и политического руководства страны. Согласно традиции, Маллали трижды постучала в двери собора перед входом, после чего заняла кафедру, символизирующую ее служение как духовного лидера англиканского мира.

Архиепископа Кентерберийского выбирает Коллегия каноников, а утверждает король. Монарх формально считается главой Англиканской Церкви, однако архиепископ Кентерберийский является духовным лидером всего англиканского сообщества в мире – более 85 млн англикан.

Это назначение происходит на фоне серьезного кризиса в Церкви Англии после отставки ее предшественника Джастина Уэлби, подвергшегося критике в связи со скандалами о злоупотреблениях. Маллали заявила, что одной из ее главных задач станет обеспечение безопасности в церковной среде и поддержка пострадавших.

В то же время ее взгляды вызывают критику со стороны консервативной части англиканского мира. Маллали известна поддержкой либерального подхода к ряду вопросов, включая поддержку рукоположения женщин, благословения однополых союзов, а также более мягкой позиции по вопросам абортов.

Сара Маллали родилась в 1962 году. Она получила медицинское образование и в 1999–2004 годах возглавляла службу медицинских сестер в Национальной службе здравоохранения. В Англиканской Церкви женщин начали рукополагать в священники в 1994 году, епископом женщина впервые стала в 2014-м. В 2002 году Сара Маллали была рукоположена в священники. В 2018 году она стала епископом Лондона, вторым духовным лицом Англиканской Церкви после архиепископа Кентерберийского. Она замужем, у нее двое детей. Маллали – дама ордена Британской империи. Король Карл III одобрил ее назначение 106-м архиепископом Кентерберийским в ноябре прошлого года. Окончательно кандидатура Маллали была утверждена в январе нынешнего года.