«Будущее православно-католических отношений в США» – лекция архиепископа Элпидофора в Фордемском университете

21 сентября 2020 года глава Американской архиепископии Константинопольского патриархата архиепископ Элпидофор выступил с лекцией «Будущее православно-католических отношений в США» в Фордемском университете (США).

Позже по случаю выступления, которое он произнес, иерарх выразил в своем личном твиттере пожелание успеха экуменическому диалогу между Римско-Католической и Православной Церквями.

Ecumenical dialogue, particularly between the Roman Catholic and Orthodox Churches, goes beyond historical and theological antagonisms to become a gift of relationship, of freedom, of charity, and of solidarity. Orthodoxy in America Lecture. @FordhamNYC @FordhamOrthodox pic.twitter.com/DCFe9CDH7X

— Elpidophoros (@Elpidophoros) September 21, 2020