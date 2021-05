Премьер-министр Великобритании обвенчался в католическом соборе Лондона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвенчался в минувшую субботу, 29 мая, с Кэрри Симондс в католическом соборе Лондона.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател опубликовала в своем Twitter фотографию с состоявшейся церемонии бракосочетания:

Many Congratulations to Mr & Mrs Johnson @BorisJohnson and @CarrieSymonds

Wishing you both much love and happiness. pic.twitter.com/pb99fuO9W5

— Priti Patel (@pritipatel) May 30, 2021