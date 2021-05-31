Премьер-министр Великобритании обвенчался в католическом соборе Лондона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвенчался в минувшую субботу, 29 мая, с Кэрри Симондс в католическом соборе Лондона.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател опубликовала в своем Twitter фотографию с состоявшейся церемонии бракосочетания:

Many Congratulations to Mr & Mrs Johnson @BorisJohnson and @CarrieSymonds Wishing you both much love and happiness. pic.twitter.com/pb99fuO9W5 — Priti Patel (@pritipatel) May 30, 2021

Кроме 56-летнего политика и его 33-летней невесты на венчании в Вестминстерском соборе 30 гостей — близких и друзей: согласно действующим в стране правила по борьбе против COVID-19, это максимальное число людей, которым разрешено собираться вместе. Планируется, что Джонсон и его супруга организуют более масштабное празднование свадьбы летом 2022 года, когда, как они считают, пандемия будет позади.

Телерадиокорпорация BBC отмечает, что Джонсон стал первым за примерно 200 лет главой британского правительства, который вступил в брак, находясь на этом высоком посту, после Роберта Бэнкса Дженкинсона, женившегося в 1822 году.

Для самого Джонсона нынешний брак – уже третий, но, поскольку предыдущие союзы не были освящены Церковью, препятствий к католическому венчанию не было, пишет Благовест-инфо.

Борис Джонсон был крещен в католичестве, однако позже, во время учебы в Итонском колледже, перешел в англиканство. Что касается Кэрри Симондс, то она практикующая католичка.

В сентябре прошлого года Джонсон и Симондс крестили в Вестминстерском соборе своего сына Уилфреда.