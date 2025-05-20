Кардинал Рейна — новый канцлер Института семейных исследований

В понедельник 19 мая Папа Лев XIV назначил великого канцлера Папского богословского института имени Иоанна Павла II по изучению брака и семьи. Им стал кардинал Бальдассаре Рейна, папский викарий Римской епархии и великий канцлер Папского Латеранского университета.

Кардинал Рейна сменил на этом посту архиепископа Винченцо Палью, который покинул его 21 апреля 2025 года вместе с должностью президента Папской академии жизни, достигнув 80-летнего возраста.

Папский богословский институт наук о браке и семье имени Иоанна Павла II (также известный как «Институт Иоанна Павла II») был основан Папой Франциском в 2017 году путем публикации специального апостольского послания в форме motu proprio под названием «Summa familiae cura». Устав данного научно-исследовательского учреждения был утвержден в 2019 году.

Целью создания данного теологического института была реализация результатов Синода епископов по вопросам семьи, состоявшегося в 2014 и 2015 годах, а также указаний, содержащихся в Апостольском увещании «Amoris laetitia».

В структуре института — центральный офис (штаб-квартира) в Риме и семь зарубежных отделений, расположенных в Вашингтоне (США), Мехико (Мексика), Валенсии и Мадриде (Испания), Сальвадоре (Бразилия), Катании (Бенин) и Чанганассери (Индия). Кроме того, ассоциированные (дочерние) учреждения действуют в Бейруте (Ливан), Баколоде (Филиппины) и Санто-Доминго (Доминиканская Республика).



По материалам Vatican News