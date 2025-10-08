«Боль не опровергает Божью любовь». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 8 октября 2025 г. (полный текст)

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня я хотел бы вас пригласить к размышлениям об одном неожиданном аспекте Христова воскресения: о его смиренности. Если мы вспомним евангельские повествования, то заметим, что воскресший Господь не делает ничего эффектного, чтобы заставить учеников в Него поверить. Он не предстает в окружении сонм ангелов, не производит сенсационных жестов, не произносит торжественных речей, открывая тайны вселенной. Напротив, Он приближается сдержанно, как любой другой путник, как испытывающий голод человек, который просит поделиться хлебом (ср. Лк 24,15.41).

Мария из Магдалы принимает Его за садовника (ср. Ин 20,15). Ученики из Эммауса думают, что Он чужеземец (ср. Лк 24,18). Петр и другие рыбаки полагают, что Он просто проходил мимо (ср. Ин 21,4). Мы, наверное, ожидали бы спецэффектов, признаков силы, неопровержимых доказательств. Господь же к этому не стремится: Он предпочитает язык близости, нормальности, общей трапезы.

Братья и сестры, в этом заключается драгоценное послание: воскресение – не театральный эффект, а безмолвная перемена, наполняющая смыслом каждый человеческий жест. Воскресший Иисус ест рыбу перед Своими учениками: это не второстепенная деталь, а подтверждение, что наше тело, наша история, наши отношения – это не оболочка, которую можно выбросить. Они предназначены для полноты жизни. Воскреснуть не означает стать бестелесными призраками, но войти в более глубокое общение с Богом и с братьями, в человечество, преображенное любовью.

В Пасхе Христовой все может стать благодатью. Даже самые обычные вещи: еда, работа, ожидание, забота о доме, поддержка друга. Воскресение не освобождает жизнь от времени и от усилий, но меняет их смысл и «вкус». Любой жест, совершенный с благодарностью и в единении, предвосхищает Царство Божье.

Однако существует препятствие, которое часто мешает распознать это присутствие Христа в повседневности: предположение, будто радость должна быть свободна от ран. Ученики из Эммауса идут в печали потому, что они надеялись на другой финал, на Мессию, Который не познал бы Креста. Хотя они слышали о пустом гробе, у них не получается улыбаться. Иисус же подходит к ним и терпеливо помогает понять, что боль – это не опровержение обетования, а дорога, посредством которой Бог явил меру Своей любви (ср. Лк 24, 13-27).

Когда они наконец садятся вместе с Ним за трапезу и преломляют хлеб, их глаза открываются и они понимают, что сердце у них уже горело, даже если они об этом не знали (ср. Лк 24, 28-32). Вот самый большой сюрприз: обнаружить, что под пеплом разочарования и усталости всегда есть раскаленные угли, которые лишь ждут, чтобы их разожгли.

Братья и сестры, воскресение Христа открывает нам, что не бывает истории, настолько отмеченной разочарованием и грехом, чтобы ее не могла посетить надежда. Ни одно падение не окончательно, никакая ночь не бывает вечной, ни одна рана не предназначена для того, чтобы быть открытой навсегда. Какими бы далекими, потерянными или недостойными мы себя не чувствовали, нет такой дистанции, которая могла бы угасить несокрушимую силу Божьей любви.

Иногда мы думаем, будто Господь приходит к нам только в моменты собранноcти или духовного рвения, когда мы чувствуем себя на высоте, когда наша жизнь кажется упорядоченной и светлой. Но нет, Воскресший приближается как раз в самых мрачных местах: в наших падениях, в испорченных отношениях, в повседневных обременительных трудах, в угнетающих сомнениях. Ничего из того, чем мы являемся, никакая частица нашего существования для Него не чужда.

Сегодня воскресший Господь встает рядом с каждым из нас как раз в то время, как мы идем по нашим дорогам – дорогам труда и обязанностей, но также по дорогам страданий и одиночества, — и с безграничной чуткостью просит позволить Ему разогреть наше сердце. Он не навязывает Себя громогласно, не требует, чтобы Его сразу же признали. Он терпеливо ожидает момента, когда наши глаза откроются и узнают в Его лице друга, способного преобразить разочарование в доверчивое ожидание, грусть в благодарность, безропотность в надежду.

Воскресший хочет лишь явить Свое присутствие, сделаться нашим спутником и зажечь в нас уверенность, что Его жизнь сильнее любой смерти. Попросим же о благодати узнать Его смиренное и тактичное присутствие, не претендовать на жизнь без испытаний, уразуметь, что всякая боль, в которой живет любовь, может стать пространством общения.

И тогда, подобно ученикам из Эммауса, мы тоже вернемся в наши дома с сердцем, пылающим радостью. Простой радостью, которая не стирает раны, но освещает их. Радостью, рождающейся от уверенности, что Господь жив, что Он идет с нами и в каждое мгновение даёт нам шанс начать сначала.



Источник: русская служба Vatican News