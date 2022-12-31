«Бог есть любовь» – ключ понтификата Бенедикта XVI

Впервые после 1417 года смерть (бывшего) Папы не означает конец понтификата. Бенедикт XVI, в миру Йозеф Ратцингер, скончался в Ватикане сегодня, почти 10 лет спустя после отречения, о котором он неожиданно объявил 11 февраля 2013 года, прочитав краткое сообщение на латинском языке перед изумленными кардиналами.

Ни разу за два тысячелетия церковной истории Папа не оставлял кафедру потому, что чувствовал себя физически несостоятельным, чтобы нести бремя понтификата. Хотя в одном из ответов журналисту Петеру Зеевальду в его книге-интервью «Свет миру», опубликованному за три года до этого, он определенным образом предвосхитил событие: «Когда Папа ясно осознает, что он больше не в состоянии физически, умственно и духовно исполнять вверенное ему задание, он имеет право, а в некоторых случаях и обязанность подать в отставку». Несмотря на то, что эпилог его правления наступил раньше, чем завершилась его жизнь, создав чрезвычайно важный исторический прецедент, было бы незаслуженной скупостью вспоминать Бенедикта XVI только в связи с этим.

Богословский «тинейджер» на Соборе

Сын жандарма, выросший в Баварии в скромной и благочестивой католической семье, Йозеф Ратцингер был одним из главных действующих лиц Церкви последнего столетия. Он был рукоположен во священники вместе с братом Георгом в 1951 году, за два года стал доктором богословия, а в 1957 году получил аттестат на право преподавания, став профессором догматического богословия. Он преподавал во Фрейзинге, в Бонне, в Мюнстере, в Тюбингене и, наконец, в Регенсбурге. Уход Бенедикта XVI означает уход последнего Папы, лично принимавшего участие во Втором Ватиканском соборе. Будучи еще совсем молодым, он уже был признанным богословом. Ратцингер видел работу Собора своими глазами, являясь квалифицированным экспертом кёльнского кардинала Фрингса, близкого к реформистскому крылу. Он был одним из тех, кто резко критиковал подготовительные схемы, разработанные Римской Курией, – затем отклоненные по решению епископов. По мнению молодого теолога Ратцингера, тексты «должны дать ответы на наиболее безотлагательные вопросы, и это должно произойти, по возможности, без осуждения и без обвинений, но с помощью материнского языка». Ратцингер превозносил грядущую литургическую реформу и те причины, которые неизбежно и провиденциально к ней привели. Чтобы восстановить истинную природу литургии, говорил он, следует «пробить стену латыни».

Хранитель веры, вместе с Войтылой

Но служение Бенедикта XVI было отмечено также послесоборным кризисом, со спорами, развернувшимися на богословских факультетах и в университетах. Он был свидетелем того, как ставились под сомнение главные истины веры, свидетелем грубых экспериментов в литургической сфере. Уже в 1966 году, год спустя после Собора, он видел наступление «христианства по сниженным ценам».

В 1977 году, в возрасте всего 50 лет, Павел VI назначает его архиепископом Мюнхена, а через несколько недель возводит его в сан кардинала. В ноябре 81-го Иоанн Павел II доверяет ему руководство Конгрегацией вероучения. Так было положено начало крепкому союзу польского Папы с баварским теологом. Этому союзу суждено было просуществовать до самой смерти Войтылы, который до последнего не принимал отставку Ратцингера, поскольку не желал с ним расставаться. В те годы бывшая Священная канцелярия ставит точки над i во многих вещах: тормозит «теологию освобождения», использовавшую марксистский анализ, и вырабатывает позицию перед лицом новых и значимых этических проблем. Самой важной работой был, несомненно, Катехизис Католической Церкви, и она продолжалась шесть лет: Катехизис увидел свет в 1992 году.

«Смиренный работник виноградника»

После смерти Войтылы в 2005 году конклав менее чем за 24 часа призывает ему на смену уже пожилого человека – 78-летнего, повсеместно уважаемого, признанного даже противниками. С лоджии собора Святого Петра Бенедикт XVI представляется «смиренным работником виноградника Господня». Чуждый какому-либо протагонизму, он говорит, что у него нет «программ», но он хочет «прислушаться, вместе со всей Церковью, к слову и к воле Господа».

Освенцим и Регенсбург

Он не отказывается от поездок, хотя вначале их избегает. Его понтификат стал таким же «странствующим», как и у его предшественника. Среди самых трогательных моментов – посещение Освенцима в мае 2006 года. «На таком месте, как это, – сказал тогда Папа-немец, – трудно найти слова. По сути, можно лишь хранить ошеломленное молчание, – молчание, которое становится криком души к Богу: почему Ты терпел все это?». В том же 2006 году произошел знаменитый случай в Регенсбурге, когда произнесенная в университете, где он раньше преподавал, древняя фраза о Магомете, — процитированная и не присвоенная, — подверглась манипуляции и привела к протестам в исламском мире. С тех пор Папа приумножил знаки внимания к мусульманам. Бенедикт XVI предпринимал сложные путешествия, сталкиваясь с безудержной секуляризацией в дехристианизированном обществе и с внутренними разногласиями в Церкви. В Белом доме он праздновал свой день рождения вместе с Джорджем Бушем-младшим. А несколько дней спустя, 20 апреля 2008 года, молился на Граунд-Зиро, обнимая родственников жертв 11 сентября.

Энциклика о радости

Хотя в бытность перфектом бывшей Священной канцелярии его нередко клеймили «панцирным кардиналом», став Папой, он неустанно возвещал «радость оттого, что мы христиане», а свою первую энциклику посвятил любви Бога: Deus caritas est. «У истоков христианского бытия, — пишет он, — лежит не какое-то этическое решение, либо великая идея, – скорее, это встреча с неким событием, с Личностью». Он находит время и для написания книги об Иисусе из Назарета, уникального сочинения, опубликованного в трех томах. Среди его постановлений вспоминаются motu proprio, «либерализующее» дособорный миссал, и учреждение особого ординариата, позволяющего англиканским общинам воссоединяться с Римом. В январе 2009 года Папа решает снять отлучение с четырех епископов, незаконно хиротонисанных монсеньором Марселем Лефевром: среди них Ричард Уильямсон, негационист в отношении газовых камер. Разгорается полемика в еврейских кругах. Папа берет ручку и бумагу и обращается к епископам всего мира, возлагая на себя всю ответственность.

Реакция на скандалы

Последние годы были отмечены новой вспышкой скандала педофилии и Vatileaks, утечкой документов, взятых с письменного стола Папы и опубликованных в книге. Бенедикт XVI проявляет твердость и решительность перед лицом проблемы внутренней «грязи» в Церкви. Он вводит суровые правила, чтобы противостоять сексуальному насилию над малолетними, а от Курии и от епископов требует изменить менталитет. Он даже утверждает, что самые страшные гонения Церкви исходят не от внешних врагов, а от ее внутреннего греха. Начинается еще одна важная реформа – финансовая: именно Папа Ратцингер вводит в Ватикане законы против отмывания денег.

«Церковь, свободная от денег и от власти»

Перед лицом скандалов и церковного карьеризма пожилой Папа-немец не переставал призывать к обращению, покаянию и смирению. В ходе последней поездки в Германию в сентябре 2011 года он призвал Церковь отдалиться от мирского менталитета: «Исторические примеры показывают, что миссионерское свидетельство «размирщенной» Церкви более очевидно. Освободившись от материальных и политических бремен и привилегий, Церковь сможет лучше и поистине по-христиански посвятить себя всему миру, сможет по-настоящему открыться для мира…».



Андреа Торниелли

Источник: русская служба Vatican News