Благовещение – дело семейное

Никто не будет спорить с тем, что Благовещение – большой праздник, имеющий статус торжества. Но его «величина» определяется не только статусом; Благовещение – праздник, протяженный во времени. А еще – это праздник семейных традиций.

На первый взгляд, мы вспоминаем «всего лишь» момент зачатия Иисуса Девой Марией. Однако церковный календарь помогает нам посмотреть на торжество Благовещения шире. Ведь праздники литургического года – отнюдь не отдельные точки на окружности, но последовательность событий, связанных друг с другом и немыслимых друг без друга.

Совсем недавно, 19 марта, мы праздновали торжество святого Иосифа – человека, имевшего все основания вздрагивать при слове «новости». После не самых радужных известий о беременности невесты Иосиф переживает собственное «благовещение»: во сне к нему приходит ангел и открывает божественный замысел о Марии и ее Ребенке. Иосиф узнает о том, что «родившееся в Ней есть от Духа Святого» не от священников или пророков, и даже не от Марии, а от посланца Бога Отца. Благая весть сообщается Отцом тому, кому предстоит стать земным отцом Иисуса. Мужской разговор. Мне видится большая мудрость церковной традиции в том, что торжество св. Иосифа, его «благовещение», предшествует Благовещению Марии. Иосиф-обручник – глава Семейства, как и положено мужчине. Слово – воплощенная Благая Весть – будет в безопасности, когда ее примут сильные и надежные мужские руки. Благовестник крепко стоит в правде и умеет защищать ее, прежде всего собственным примером.

Благовещение Марии отмечается 25 марта, почти неделю спустя. Это поистине «женский день», воспевающий все женские добродетели: открытость, искренность, смирение и одновременно – смелость. Мария, вообще, очень храбрая девушка: при виде ангела она не падает в обморок и не убегает с криком, а беседует, потом отправляется в путь, чтобы посетить Елизавету, выслушивает пугающие пророчества Симеона о том, что Ей пройдет душу меч. И, наконец, стоит под Крестом. Мария дает женщинам важный урок: не надо считать себя беспомощными или недостойными благовествования. Иисус – воплощенная Жизнь и воплощенная Любовь, а призвание женщины – давать любовь и жизнь многими, разными и совершенно неповторимыми способами. А значит, определенное самой природой призвание женщины – благовествовать!

С другой стороны, в житейском плане пресловутая «благая» весть обернулась для Иосифа и Марии одними неприятностями. Принимая волю Бога, оба они отдавали свою собственную жизнь в дар, более похожий на жертву. И прежде всего, конечно, Благовещение разрушало их планы на нормальную жизнь. Кто, если не Иосиф с Марией, праведные и чистые, заслуживали простого житейского счастья? Оба они – пример того, как пшеничное зерно, управ в землю, умирает, но дает много плода.

Так чего же ожидать от Иисуса, воспитанного такими родителями и единого с Отцом Небесным? Конечно, проповеди Благой Вести. Он из семейного опыта прекрасно знает, что принятие этой Вести, как и принятие любой истины, чревато трудностями и скорбями, поэтому так откровенен с учениками: блаженны плачущие, блаженны изгнанные за правду, блаженны нищие духом. И это Он называет «хорошей новостью»??? Принятие Благовестия, предупреждает Иисус, означает принятие Креста. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее». Быть благовестником воистину опасно для жизни.

«Благовещения» Иосифа и Марии в этом году вплотную подводят нас к началу Страстной недели. В событиях Страстей наконец завершается вся цепь благовествований, начавшаяся с явлений ангела и продолжившаяся проповедью Христа. Крестная смерть и погребение Иисуса необходимы для окончательной победы Евангелия – известия о Воскресении Иисуса.

Воскресение Христа – вот то, ради чего приняли весть Ангела Мария и Иосиф. Благовещение продолжается в благовестии: благовествуют жены-мироносицы, благовествуют апостолы, благовествует Церковь – семья детей Божиих. Давайте будем следовать этой прекрасной семейной традиции, заложенной супругами из Назарета и их Сыном: принимать Благую весть, не бояться сопряженных с нею трудностей и испытания, но главное – нести ее нашим ближним.



Анастасия Паламарчук

Источник: Gaudete.ru