Бл. Клеменс фон Гален и идея «коллективной вины» немецкого народа

В воскресенье 22 марта Церковь отмечала 80-летие кончины блаженного Клеменса Аугуста фон Галена, епископа Мюнстерского: это именно он чудом остался в живых после бомбардировки кафедрального собора союзниками в 1943-м.

Фон Гален открыто противостоял Гитлеру и его культу крови и расы. В своих проповедях он поднимал голос против преступлений нацизма, заявив, что не считает себя единым народом с теми, кто растаптывает человеческое достоинство. Благодаря этим проповедям его прозвали «Мюнстерским львом», а на страницах New York Times он был представлен как «самый яростный противник национал-социалистического режима». Во время Третьего рейха его слова высоко ценил Папа Пий XII: как свидетельствует переписка между немецким епископом и Папой Пачелли, полностью восстановленная в ходе процесса прославления фон Галена, — Папа поддерживал его деятельность против нацистского безумия.

После ударов по Мюнстеру союзниками епископ фон Гален написал Папе письмо, в котором сообщал о катастрофических последствиях бомбардировок и о боли жертв. «Наряду со страданиями народа разрушение двухсот церквей епархии причиняли ему глубокую боль, и больше всего – разрушение кафедрального собора, причем он так и не понял, почему союзники приняли такое решение», — заявил в ходе процесса беатификации священник Теодор Холлинг.

То, что не удалось сделать Гитлеру, сделала «moral bombing», как Черчилль определил концепцию стратегии «справедливой воздушной войны», направленной на «моральное искупление посредством систематических ударов по нравственному сопротивлению немцев». На протяжении 1943 года Мюнстер был «искуплен» посредством 29 бомбардировок, к которым добавились еще 53 вплоть до окончания войны. Самыми тяжелыми были удары 30 сентября и 22 октября 1944 года. Всего на город с 66 тысячами жителей было сброшено пять тысяч осколочных и 20 тысяч зажигательных снарядов. Эта стратегия практически уничтожила страну.

В то время как удары по Германии интенсифицировались, епископ Чичестера Джордж Белл, выступая в Палате лордов, заявил: «Союзникам не пристало вести себя как божествам, метающим с небес молнии во врагов! Ключевое слово, написанное на наших знаменах, — “право”. Мы не можем поставить нашу силу на служение праву. Право противоречит бомбардировке вражеских городов, и особенно ковровой бомбардировке!». Он добавил: «Ставить на один уровень нацистских убийц и немецкий народ, над которым они всячески издевались, означает расширить варварство».

В октябре 1945 года фон Гален и англиканский епископ Чичестера встретились в штабе бригады Чадвика. Белл выразил уважение фон Галлену и сказал, что его мысли полностью созвучны немецкому иерарху, «с пылкой пастырской любовью прилагающему усилия для защиты вверенного стада». Белл заявил, что фон Гален не побоялся «назвать белое белым, а черное черным, чтобы защитить Божественное право и растоптанное человеческое достоинство, в том числе и теперь, когда хаос и жестокость бушуют по причине произвола, мародерства, насилия, последовавших за вступлением союзнических сил».

По случаю первого послевоенного паломничества, которое население Мюнстера совершило 1 июля 1945 г. к богородичному святилищу Тельгте, фон Гален выразил публичный протест против действий военной власти союзников, попирающей права немецкого народа. Он обличал нападения на гражданских лиц и насилие, в особенности против женщин. 20 августа 1945 г. фон Гален написал Папе: «Даже новые немецкие газеты, возглавляемые оккупационными силами, должны постоянно публиковать заявления с обвинениями в адрес всего немецкого народа, — в том числе тех, кто никогда не воздавал чести ошибочным доктринам национал-социализма, более того, в меру собственных возможностей противостоял им, — вменяя им коллективную вину и наделяя ответственностью за все преступления прежних властителей». И далее: «Поистине чудовищно, что остервенелый национализм, увенчавшийся культом расы, характерный для национал-социализма, господствует сегодня и среди победителей, до такой степени, что в Потсдаме решили выдворить все немецкое население с территорий, переданный Польше и Чехословакии, и переселить его на западные земли».

В сочельник 1945 года Радио Ватикана передало, что Пий XII возвел епископа Клеменса Аугуста фон Галена в кардинальское достоинство. Прибытие «Мюнстерского льва» в Рим было триумфальным. Студенты Папского Григорианского университета встретили его возгласом «vox populi vox Dei». Пий XII торжественно возвел его в кардинальский сан вместе с двумя другими немецкими иерархами, обличавшими нацистский режим: это были Кельнский архиепископ Йозеф Фрингс и Берлинский епископ Конрад фон Прейзинг. Для немецкого народа это было знаком того, что Папа не собирался присоединяться к голосам, считающим преступниками всех немцев.

Согласно СМИ того времени, фон Гален стал символом Германии, противостоявшей Гитлеру, а кардинальский титул ad personam подтверждал, что Папа Пий XII не разделял концепцию «коллективной вины», признавая его «мужественным защитником христианской истины и неприкосновенных прав человека, которые в тоталитарном государстве должны были быть истреблены».



Стефания Фаласка

Источник: русская служба Vatican News