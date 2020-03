Бельгийский ученый-библеист представила в Москве книгу о своей личной вере

Презентация русского издания широко известной в Бельгии книги Бенедикте Леммелейн «Во что я верю, будучи ученым-библеистом? Мой искренний уязвимый ответ» состоялась 27 февраля в Культурном центре «Покровские ворота». Книгу представили: автор – профессор Теологического факультета Католического университета г. Лёвена (KU Leuven) Бенедикте Леммелейн (Bénédicte Lemmelijn); переводчик и научный редактор издания, кандидат богословия, библеист Виктория Андросова; библеист, профессор РАН Андрей Десницкий, и генеральный директор издательства «Даръ», выпустившего книгу, Нина Переслегина.

Бенедикте Леммелейн выросла в традиционной католической семье, училась в католической школе, ее отец служит постоянным диаконом, она – прихожанка католического храма. Она исследует Библию в рамках рационально-критического подхода, преподает Ветхий Завет, часто выступает с лекциями перед широкой публикой. Как рассказала автор, после лекций ей часто задавали вопросы: а сами-то вы верите в Бога? Не противоречат ли ваши ученые занятия вашей вере? А один слушатель как-то сказал: «Или ученый, или верующий – совмещать это невозможно». Поскольку ей приходилось многократно отвечать на подобные вопросы, профессор решила дать развернутый ответ в книге «Во что я верю, будучи ученым-библеистом?» Книга «превзошла все ожидания» автора: первое издание было раскуплено за день, потом вышло еще пять изданий, а в 2017 году книга завоевала приз бельгийских читателей как лучшее религиозное и духовное издание. Теперь она переводится на другие языки.

Чтобы ответить на главный вопрос, заданный в заглавии, автор книги начинает издалека: в первой части она кратко рассказывает о научных подходах к изучению Библии, описывая «состояние вопроса на текущий момент». Она рассматривает Библию как «динамическое собрание развивающихся текстов в их живом многообразии», описывая те барьеры, которые отделяют современного читателя от непосредственного восприятия Священного Писания: культурный, языковой, временной. Огромные пласты интерпретаций и толкований, накопившиеся за века, всё еще не дают исчерпывающего ответа для каждого, утверждает Леммелейн и призывает учиться читать Библию как «призыв, обращенный к нам, в ситуации наших современных вызовов».

Применяемый ею подход «критического незнания» (не путать с «некритическим знанием») позволяет увидеть Священную Историю не как «незыблемый памятник», а как живые тексты, «возвещающие Бога и о Боге», ставящие экзистенциальные вопросы, которые волнуют современного человека. Разбирая каждую книгу Библии, исследовательница предлагает три уровня «погружения»: «история в тексте» (собственно описание события), «история текста» (исторический контекст) и «история за текстом» (символический смысл события, его актуальность в наше время). Такой подход, полагает автор, позволяет сфокусироваться на «активной вовлеченности в жизнь здесь и сейчас», чувствуя при этом постоянное присутствие Бога и Его заботу о людях, воспринимая Библию как «источник вдохновения и поддержки в современной жизни», как побуждение к поиску ответов на вечные вопросы.

В Библии нельзя найти определения Бога, невозможно уловить Его словами, но главное в Священном Писании – это «отношения, в которые вовлечен Бог», – с творением, человеком, народом. Отсюда следует личное кредо автора, о котором она пишет во второй части книги. Для нее главное «не во что я верю, а что я верю» (not what, but that). То есть «во что я конкретно верю – вторично», пояснила библеист, а первично – «решение верить», которое является осознанным личным выбором. «Я не верю в комплект готовых библейских истин или догматических доктрин, которые были когда-либо созданы отдельными людьми в разных религиях и которые уверенно и детально описывают природу Бога и образ Его бытия, а также детально проясняют все подробности жизни после смерти», – пишет Леммелейн. Изучая Библию всю жизнь, она утверждает, что «мы не знаем о Боге гораздо больше, чем знаем, более того – мы фактически ничего не знаем». Именно это, а также убежденность в том, что «Бог превосходит всё», побуждает ученого говорить о вере как о доверии и «вверении себя» Богу, которое она называет «положительной отрешенностью». Ее свободный выбор состоит в том, чтобы «принять, что Бог существует, что Он по-доброму расположен к нам и любит нас». «Будучи христианами, мы ищем ответы о Боге…, следуя тому, что явил нам Иисус: Бог прежде всего и в конечном итоге есть Любовь». И это, по словам Леммелейн, «последняя, предельная реальность». «Последнее слово всегда остается за Любовью», – говорит она.

Библеист не оставляет читателя один на один с этим своим открытием – в третьей главе она делится своим опытом обнаружения абсолютной любви Бога в нашем мире. Где ее можно найти? Она явлена в красоте, мягкости, сострадании, нежности – для автора эти категории трансцендентны, они могут стать «компасом, указывающим путь к Богу». С древних времен известно, что «Бог может прийти и обитать в людях». «Но мне кажется, – говорит Леммелейн, – что это происходит не внутри людей как таковых, а скорее, в исходящих от них любви, добре и положительности». Отсюда – укорененный в Библии и предлагаемый автором ответ на вопрос «что нужно делать?». По ее словам, библейская мудрость не ориентирует человека на «великие свершения». Она «стремится помочь человеку обрести полноту жизни «здесь и сейчас». «В этом контексте благословение Бога соотносится с удовлетворенной счастливой жизнью, которая не причиняет вреда ближним и приносит добрые плоды. Благословением Бога может быть названо всё то, что дарует людям подлинную радость на самом глубинном уровне и ведет к ‘плодоносности’ – всесторонней реализации их внутреннего потенциала». Именно так старается строить свою повседневную жизнь сама Леммелейн: будучи не только профессором, но еще и дочерью, женой, мамой троих детей, писателем, поэтом, художником, фотографом, певицей, гитаристкой, хозяйкой дома, садоводом, она в малых ежедневных делах, во взаимоотношениях с окружающими старается воплотить «плоды Духа, которые Бог взращивает в верующем человеке». «Вступить в соработничество Богу как наполненной любовью силе всего существующего», «вносить свой вклад в дело Любви» – в этом видит автор книги ориентир своей личной веры. «И хотя эти слова звучат очень красиво, за ними по преимуществу стоит очень конкретная, разноплановая и много требующая повседневная жизнь», – подытоживает она.



Андрей Десницкий, российский коллега Леммелейн, уверен, что новая книга и поднятые ею темы особенно актуальны для России сегодня, когда ясно, что «проект возрождения Церкви как возвращения в XIX век, реконструкции некоего ‘Града Китежа’, провалился», а новый вектор не просматривается. По мнению Десницкого, в этом контексте «библеистика никому не нужна в России»: в РПЦ в ней явно не заинтересованы, а светская наука считает ее «клерикальной». Поэтому так важна книга бельгийского библеиста – «попытка обрести честный и целостный взгляд», «хороший шаг в сторону разговора о том, что знание – это не обязательно приращение информации, но и налаживание внутреннего диалога с собой и с другими, это возможность диалога личной веры и научной компетенции». Он выразил надежду, что когда-нибудь такую книгу напишет кто-нибудь из русских христиан-библеистов.

«Когнитивный диссонанс [в религиозной жизни] у нас намного сильнее и тяжелее, чем на Западе. Поэтому для нашего контекста эта книга, может быть, еще важнее, чем для западного», – согласился с ним известный библеист Михаил Селезнев, который высоко оценил профессионализм и открытость Леммелейн.

«Книгу Леммелейн можно смело назвать уникальной – небольшая по объему, но удивительно емкая, она совмещает в себе жанры научно-популярного пособия по Библии и личного свидетельства-размышления. Леммелейн также делится с читателями своими собственными стихами и молитвами. Книга отмечена особенным женским взглядом, написана очень доступно и одновременно тонко, с красотой и душевностью. В этих чертах проявляется характер Бенедикте Леммелейн, и я уверена, что русскоязычные читатели откликнутся на ее искреннее дружеское приглашение осмыслить вместе, что значит для нас вера», – такими словами напутствовала русское издание книги переводчик и коллега автора Вероника Андросова.

