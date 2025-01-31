Межконфессиональное сотрудничество в сфере социального служения – тема круглого стола на XXXIII Рождественских чтениях

Круглый стол «Социальное служение религиозных общин – межконфессиональный обмен опытом» состоялся 29 января в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата. Опыт различных благотворительных организаций, помощь пострадавшим в ходе военных конфликтов, забота о пожилых – круг тем, которые обсуждались на круглом столе. Подобные встречи представителей христианских конфессий традиционно проводятся в рамках Международных Рождественских образовательных чтений.

Как и каждый год, круглый стол вели протоиерей Максим Плетнев, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии, и сотрудница секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям Маргарита Нелюбова. С приветствием от имени председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Антония к участникам обратился сотрудник ОВЦС иеромонах Марк. По его словам, участники круглого стола делятся опытом «в тех сферах, где между нами существует единство: традиционные ценности, социальное служение, помощь людям в трудной ситуации», а методы этой работы «основаны на учении Христа, на христианской нравственности». Поэтому такой формат межконфессионального общения о. Марк считает «самым здравым, продуктивным и целесообразным», тем более что многие участники встречаются не первый год и уже хорошо знакомы.

В первом сообщении Джованна Парравичини, научный сотрудник культурного центра «Покровские ворота», ставшего за 30 лет местом встречи и диалога о христианском опыте, рассказала об истории его создания. Основателями центра, который с 1993 г. назывался «Духовная библиотека», стали представители Римско-Католической и Русской Православной Церквей. Задачи центра менялись со временем: первые десять лет его сотрудники и волонтеры сосредоточились на издании и распространении христианской литературы, которой так не хватало в России (за это время был издан 1 млн экземпляров), а потом, когда возродилось церковное книгоиздание, было решено переориентироваться на развитие диалога, понимаемого широко: между «верой и разными аспектами жизни», между христианством и культурой, религией и наукой, предоставить площадку для встречи и диалога разных конфессий и религий. Для этого в 2004 г. был основан Культурный центр «Покровские ворота», в котором ежегодно проходит 200–250 мероприятий. «30 лет опыта в этой области показали нам, что настоящая разница – не между конфессиями, она происходит из-за формальной религиозности. Когда у людей есть подлинный христианский опыт, можно многое делать вместе и свидетельствовать перед обществом о Христе», – сказала Парравичини.

Иерей Сергий Малышев, руководитель Миссионерского отдела Майкопской и Адыгейской епархии, представил сообщение об истории формирования и распространения сети католических благотворительных организаций Caritas. Пожалуй, впервые на подобных встречах православный священник продемонстрировал углубленный интерес к католической организации, и это не случайно: он полагает, что опыт Caritas нужно изучать и на него опираться в организации православной благотворительной деятельности.

Caritas в Москве, в Римско-Католической архиепархии Божией Матери, представляет Елена Посланчик. В сообщении «Межконфессиональное сотрудничество в помощи пострадавшим в ходе вооруженных конфликтов» она рассказала о разных сферах и формах взаимодействия с православными организациями. В частности, со службой «Милосердие» дружба особенно проявилась в период пандемии, когда они вместе помогали бездомным; потом – женщинам-мигрантам и тем, кто попал в трудную ситуацию. Совместно с православным Фондом им. святителя Луки (Войно-Ясенецкого) католики устраивали акции по христианскому просвещению, и среди участниц круглого стола оказалась представительница этого фонда, которая поблагодарила Caritas. Особая забота католиков и православных из «Милосердия» – беженцы из Украины, здесь обязанности распределяются: Caritas берет на себя юридическую и психологическую помощь, а «Милосердие» – материальную поддержку, питание, одежду, медицину и т.д., рассказала Посланчик. Таким образом вместе им удается помочь сотням людей.

Ряд докладов был посвящен различным аспектам помощи пострадавшим в ходе вооруженных конфликтов и различных гуманитарных бедствий, вопросам пастырского окормления, социально-психологической реабилитации лиц, вернувшихся после участия в боевых действиях. Алексей Борисов, ведущий психолог центра «Спас» в Калужской области, рассказал о концепции «общинной самоорганизации» и об опыте реабилитации и ресоциализации комбатантов. Александр Леухин, руководитель Общероссийской общественной организации «Центр по оказанию помощи ADRA» Церкви Адвентистов Седьмого дня рассказал об опыте оказания помощи пострадавшим во время наводнений на Урале и в Сибири, вынужденным переселенцам в Курской области, а также об опыте взаимодействия с местными властями и российским Красным крестом. В ADRA разработана специальная программа «Церковь, готовая к бедствиям», которая обучает церковные общины помогать людям в трудной ситуации. Об оказании гуманитарной помощи людям в Донбассе и в Курской области рассказал пастор этой же церкви Геннадий Фомин.

Опытом работы с пожилыми людьми поделилась Валентина Худакова, представительница церкви «Слово жизни» (Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), – РОСХВЕ). Она организовала душепопечительскую группу самопомощи для пожилых людей на основе программы «12 шагов». Участников круглого стола удивил такой подход: считается, что эта программа эффективна для исцеления от разных типов зависимости. Но докладчица утверждает, что такая работа помогает пожилым осознать и принять себя, наладить отношения с близкими и друг с другом. Она подчеркнула, что группа является открытой и христоцентричной, в ней принимают участие люди разных конфессий.

Валентина Худакова – ученица Нины Беляковой, психолога центра «Встань», которая известна своей духовно-психологической работой с пожилыми в пансионатах Подмосковья. Именно о взаимодействии с ней говорил о. Михаил Гусев, клирик храма прп. Иосифа Волоцкого в пос. Развилка, когда рассказывал о сотрудничестве священника и психолога в окормлении пожилых людей в домах-интернатах. По словам о. Михаила, именно от психолога исходила инициатива пригласить православного священника в интернат. Нина Белякова также помогает священнику организовать общение с подопечными, заранее предупреждает его об особенностях некоторых из них и готовит их к этому посещению, к исповеди и причастию. То, что сама Белякова из протестантской церкви, вовсе этому не препятствует: о. Михаил с благодарностью говорит о ее работе и в целом о методике церкви «Слово жизни» в отношении пожилых. Он подчеркнул, что психолог говорит о Христе, о Евангелии, не акцентируя конфессиональных различий, и это пример бесконфликтного и плодотворного взаимодействия в течение нескольких лет. Участники вспомнили и другой пример – католического пансионата для пожилых в Петербурге: монахини там приглашают к подопечным православного священника, тоже помогают подготовиться к таинствам, «не посягая на конфессиональную принадлежность».

В заключение были заслушаны еще два доклада представителей РОСХВЕ: Сергея Харива, члена Общественной наблюдательной комиссии Московской области, «Опыт взаимодействия ОНК и религиозных объединений в целях обеспечения прав осужденных» и Екатерины Целоуховой, руководителя Департамента по связям с общественностью РОСХВЕ, «Взаимодействие религиозных организаций и некоммерческого сектора в профилактике подростковой преступности».



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»

(Фото — CEF.RU)