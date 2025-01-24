В Москве прошла пастырская встреча, посвященная христианскому единству

21 января в Москве прошла пастырская встреча Центрального региона Архиепархии, посвященная Неделе молитв о единстве христиан.

Встреча прошла в необычном формате: на ней священникам, монашествующим и пастырским сотрудникам Архиепархии была представлена выставка под названием «Белая роза: лица дружбы», посвященная группе друзей, которые в 1942-1943 годах распространяли антифашистские листовки в Мюнхене. Впервые эта выставка была представлена на христианском фестивале «Meeting Rimini» в 2005 году, а на русский язык её перевели студенты, преподаватели и аспиранты Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, в котором она и была впервые представлена на русском языке в ноябре 2024 года.

В московской курии были выставлены три из более чем 20 стендов, а выставку в электронном формате представил её куратор Дмитрий Лебедев, аспирант ПСТГУ, исследователь и переводчик Дитриха Бонхёффера.

Выставка была представлена сразу в двух контекстах. С одной стороны, в рамках Недели молитв о единстве христиан, ведь среди членов «Белой розы» были католики, протестанты и один православный христианин, Александр Шморель, ныне прославленный Русской Православной Церковью в лике святых. С другой стороны, эта выставка явным образом поднимает вопрос об источнике надежды и таким образом связана с темой Юбилейного года, начавшегося в Католической Церкви.

Во вступительном слове, отсылая к основаниям действий членов «Белой розы», Архиепископ Павел Пецци сказал: «Они сознавали, что зло действует в истории, но хотели показать, что победа над злом уже существует, зло уже побеждено. И ради этого можно отдать свою жизнь до конца».

Шестеро членов «Белой розы», вокруг фигур которых построена выставка, были казнены Рейхом в 1943 году. Но до сегодняшнего дня они остаются свидетелями подлинной свободы во Христе и христианской надежды, которая не постыжает.

С 5 февраля и до конца месяца выставка будет доступна для посещения в Культурном центре «Покровские ворота» в Москве, после чего отправится в путешествие по заинтересованным приходам Архиепархии, которые хотели бы поделиться этим свидетельством в рамках Юбилейного года.



Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве