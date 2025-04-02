В Москве представили свидетельства духовной жизни католиков от советского периода до наших дней

Презентация двухтомника «Церковь с человеческим лицом» прошла в культурном центре «Покровские ворота» 30 марта. Книга собиралась семь лет из интервью с прихожанами разных католических храмов России и представляет собой свидетельства о действии живой веры в жизни людей как в историческом аспекте, так и во внутреннем мироощущении, сообщила автор сборника Ольга Хруль – прихожанка собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. Интервью с прихожанами автора сборника, а также других журналистов публиковались на портале «Рускатолик». Печатная книга вышла к 25-летию повторного освящения кафедрального католического собора в Москве, пишет «Благовест-инфо».

Научный сотрудник культурного центра «Покровские ворота» Джованна Парравичини обратила внимание, что название книги – «Церковь с человеческим лицом» – отражает то, «в чем человечество сегодня нуждается – как важно встретить такую церковь, которая идёт к человеку навстречу». Джованна отметила, что в день презентации книги у католиков в эти великопостные дни читается евангельский отрывок о блудном сыне: «В нем мы видим лицо отца, который тебя обнимает и любит, несмотря на то, каков ты».

О значении уникального в своем роде издания на вечере говорили священнослужители и прихожане. Первым был показан отзыв в видеозаписи первого митрополита Архиепархии Божией Матери архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Он служил в Москве с 1991 по 2007 год, а сегодня живет на покое в Белоруссии. Книга на основе рассказов очевидцев позволяет вспомнить времена гонений на верующих позднего советского периода, когда, как отметил архиепископ, «публичное исповедание веры грозило испортить карьеру, лишиться должности, но люди старались быть верными Христу».

Эта ситуация продолжалась, пока не пришло время свободы вероисповедания в конце 1980-х, накануне юбилея принятия христианства на Руси. Архиепископ напомнил, как 8 декабря 1990 года у стен полуразрушенного храма Непорочного зачатия на Малой Грузинской улице прошла первая месса, и в любую погоду к храму шли люди в воскресный день, чтобы молиться прямо на улице. В 1996-м помещение храма уже полностью было возвращено католической общине, а накануне великого Юбилея – 2000-летия христианства – собор был освящён. «Храмы – это не только архитектура, но место, где созидаются души. Это свидетельство веры важно сегодня для человека XXI столетия», – убежден иерарх.

Директор информационной службы Архиепархии Божией Матери в Москве, главный редактор портала «Рускатолик» Анастасия Бозио поделилась личными впечатлениями от некоторых историй. «Для меня важны не исторические моменты, а экзистенциальные – что для людей важно, как Христос коснулся их жизни, как Он преобразил каждый их день», – сказала Анастасия. Ее поразил рассказ священника из Тулы – в детстве он был свидетелем убийства настоятеля храма, которого «во время мессы вытащили из алтаря, и на глазах всего прихода разорвали лошадьми. «Мальчик, видя весь это ужас, сделал для себя вывод – нужны священники. И он им стал. Некоторые прихожане под влиянием этого человека тоже решили стать священниками. Их это коснулось. Это свидетельство не о том, как погиб человек, а о том, что Господь может использовать даже страшные события, чтобы призвать человека».

Анастасия Бозио отметила, что 95% интервьюеров этой книги не являются известными людьми или экспертами в каких-то областях, но их очень интересно читать, и по просмотрам портала видно, что у этих интервью множество просмотров. Она отметила, как непросто складываются беседы с людьми о вере – «большинству из нас трудно поделиться своим свидетельством, люди стесняются, не понимают что уместно, а что нет, чувствуют неловкость или сомневаются, нужны ли их переживания кому-то, но все же был выбран именно формат интервью». Анастасия также заметила «красивое совпадение» – презентация проходила в зале, где в эти дни развернута выставка картин итальянского художника Франческо Форназьери, выполненных после переезда в Москву в сентябре 2023 года, на которых запечатлено немало прихожан католических храмов в Москве.

Московский священник, настоятель прихода Святого Семейства Владимир Кабак, который в течение трех лет был одним из настоятелей кафедрального собора, рассказал о своих впечатлениях от знакомства с жизнью христиан в экстремальных условиях. Во время его учебы в семинарии он и пятеро его однокурсников выбрали тему миссиологии на примере изучения более 250 писем священника из Замбии, который подробно рассказывал о своем служении. Отец Владимир отметил важность свидетельств жизни христиан, «не всегда с хэппи-эндом, сомневавшихся, удалявшихся от Христа, но это живой пример их взаимодействия с Господом». Священник также считает достоинством книги то, что в ней звучат голоса «не с амвона, а тех, кто обычно не говорит в храме. Это отражает роль Церкви, живущей в сердцах этих людей; как свидетельство веры оно не может не быть движущим элементом».

Настоятель церкви Розария Пресвятой Девы Марии во Владимире Сергей Зуев отметил, что в эту книгу попали и рассказы его прихожан, которые своей жизнью «несут образ Господа нашего Иисуса Христа».

Прихожанин московского католического храма психолог Евгений Крашенинников высказал мнение, что важнейшее свидетельство веры христианина – это посещение храма каждое воскресенье. «Главное качество христианина – верность. По воскресеньям быть в храме, молиться. Меня возмущает пренебрежительное определение «воскресные католики». Некоторые обыватели считают, что есть, мол, «нормальные», которые что-то делают, а есть «воскресные», которые только раз в неделю ходят в храм. Да в том-то и дело, что именно среди этих верных, посещающих регулярно храм, и есть 90 процентов настоящих христиан», – убежден психолог. Он поделился воспоминанием: мальчиком его привозили на каникулы из Магадана к бабушке в Рязань, и он с удивлением впервые увидел ранним утром настоящее шествие большой толпы женщин в платочках. Оказалось, что эти люди шли после службы из храма. Одной из этих женщин была его бабушка, 1902 года рождения, которая воспитала четверых выживших в войну детей, а при переезде из разрушенного дома взяла лишь одну Казанскую икону Божией Матери. Выступавший поделился еще одним тронувшим его моментом: за пасхальным столом бабушкин сосед старательно пел воскресный тропарь, хотя сам был коммунист, имел какую-то важную работу, но он так самоотверженно пропевал славу Христу, словно преодолевал что-то внутри.

Также на презентации прозвучали краткие выступления искусствоведа Наталии Боровской и историка Евгения Розенблюма. С видеообращениями к собравшимся обратились настоятель московского армяно-католического прихода протоархимандрит Петрос Есаян и доцент журфака МГУ Сергей Трофимов.

Книгу «Церковь с человеческим лицом» отправляют в католические епархии, ее заказывают как приходы, так и в личные библиотеки, сообщила Юлиана Машнинова, которая принимала участие в издании книги.



Елена Дорофеева

Источник: «Благовест-инфо»

(Фото — Ольга Хруль / Рускатолик)