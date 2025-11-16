Бедность в Риме

Накануне IX Всемирного дня бедных отделение «Каритас» Римской епархии обнародовало досье «Бедность в Риме: точка зрения».

Документ еще раз выявляет, что столица Италии – это город контрастов: наряду с динамичным ростом в плане экономики растет число тех, у кого нет доступа к ее благам. Это порождает неравенство, угрожающее социальной сплоченности, говорится в коммюнике «Каритас». В нем Рим описывается как «хрустальный город»: сияющие витрины, масштабные события, обновленные структуры, — и, с другой стороны, бедность тысяч его жителей.

По данным за 2024 год, несмотря на то, что в столице средний годовой доход на душу населения превышает общенациональный уровень, 15,8 % римлян находятся в зоне риска бедности, 6,9 % живут в неприемлемых жилищных условиях, а 3,2 % терпят материальные и социальные лишения. Растет также число работающих бедных, — их теперь 8,5 процента: заработная плата не позволяет им достичь экономической стабильности.

В этих условиях расширяется деятельность благотворительной организации «Каритас»: в городе есть 52 центра услуг и 224 приходских центра «Каритас». За 2024 год в них обратились почти 25 тысяч человек (на один процент больше, чем в 2023 году). Всего за год около 60 тысяч жителей столицы получили разностороннюю помощь от «Каритас». Примерно 39 процентов всех обратившихся в 2024 году пришли в «Каритас» впервые, что свидетельствует о новых нуждах, нередко связанных с временным пребыванием в Риме. Но есть и другая сторона бедности: около 60 процентов всех обращающихся в «Каритас» получают помощь годами, а треть нуждающихся питаются в благотворительных столовых и получают другие услуги от «Каритас» уже более десяти лет подряд. Речь идет о «стабильно невидимых» обездоленных, которые остаются на обочине экономического роста, на грани выживания.

Досье «Каритас» рассказывает о многочисленных начинаниях, осуществленных в 2024 году: это продовольственная помощь, раздача купонов на продукты, магазины солидарности, медицинская помощь, социальное сопровождение. В документе представлен углубленный анализ двух аспектов: присутствие перуанской общины в Риме, наиболее многочисленной из опекаемых «Каритас», и одиночество пожилых людей.



Источник: русская служба Vatican News