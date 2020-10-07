Байден призвал вернуть собору Святой Софии статус музея

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден распространил во вторник призыв к властям Турции изменить принятое в июле решение о превращении собора Святой Софии в мечеть, передает ТАСС.

«Я призываю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана изменить его недавнее решение о превращении собора Святой Софии в мечеть и вернуть этому сокровищу прежний статус музея, гарантировав туда равный доступ для всех, включая православных верующих», – говорится в заявлении, размещенном на сайте Джозефа Байдена joebiden.com.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле — памятнике византийского зодчества, возведенном в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, памятнике всемирного наследия ЮНЕСКО с 1985 года — возобновились мусульманские службы. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО.