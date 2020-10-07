Байден призвал вернуть собору Святой Софии статус музея

Байден призвал вернуть собору Святой Софии статус музея

Октябрь 07, 2020

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф распространил во вторник призыв к властям Турции изменить принятое в июле решение о превращении собора Святой Софии в мечеть, передает ТАСС.

«Я призываю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана изменить его недавнее решение о превращении собора Святой Софии в мечеть и вернуть этому сокровищу прежний статус музея, гарантировав туда равный доступ для всех, включая православных верующих», – говорится в заявлении, размещенном на сайте Джозефа Байдена joebiden.com.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле — памятнике византийского зодчества, возведенном в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, памятнике всемирного наследия ЮНЕСКО с 1985 года — возобновились мусульманские службы. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО.

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