Папа Лев XIV встретился с Патриархом Варфоломеем I (+ ФОТО)

Утром 19 мая Папа Римский Лев XIV принял в Апостольском дворце Вселенского Патриарха Константинопольского Варфоломея I.

По сообщению Константинопольского патриархата, в ходе этой первой личной беседы стороны подтвердили приверженность богословскому диалогу между Католической и Православной Церквами, а также сотрудничеству в деле мира, защиты страждущих и охраны окружающей среды. Патриарх поздравил нового Епископа Рима с избранием и подчеркнул, насколько важно продолжать путь, пройденный вместе с Папой Франциском, ради всего христианства и ради мира по всей земле.

Папа выразил признательность главе Вселенского Патриархата за участие в торжественной Мессе начала понтификата и подтвердил своё желание посетить Турцию в этом году. Цель поездки – отметить 1700-летие Первого Вселенского собора в Никее. Конкретная дата ещё не определена, однако, по словам Патриарха в интервью Tv2000, возможным временем для визита может стать ноябрь, когда празднуется литургическая память апостола Андрея.

Во время обмена дарами Варфоломей преподнёс Льву XIV икону Божией Матери Одигитрии, написанную на Афоне, и несколько своих книг. Ответным подарком стала художественная композиция Крещения Господня.

Днём Патриарх посетил римскую базилику Санта-Мария-Маджоре и помолился у гробницы Папы Франциска. «Я оставил в память о нём белые розы и испросил его молитв обо всех нас и о его преемнике», – сказал иерарх, называя Папу Бергольо «возлюбленным братом». Патриарх выразил надежду, что предстоящее паломничество в Никею станет первым зарубежным путешествием нового Папы Римского: будет честью принять Его Святейшество не только в Никее, но и с официальным визитом в Константинопольский Патриархат.



Источник: русская служба Vatican News