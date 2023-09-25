Апостольский визит Папы Франциска в Марсель 22-23 сентября. Хроника первого дня (+ ФОТО)

В пятницу Папа Франциск начал свой 44-й апостольский визит в Марсель по случаю заключительной сессии «Средиземноморских встреч» (Rencontres Méditerranéennes), посвящённых феномену миграции.

22 сентября в 14 часов 45 минут самолёт со Святейшим Отцом на борту вылетел из аэропорта Фьюмичино и в 16 часов 04 минуты прибыл в прибыл в международный аэропорт Марселя, где его встречали представители государственных властей и поместной Католической Церкви.

После церемонии официального приветствия Папа направился в базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард, где принял участие в молитвенном собрании и обратился с речью к епархиальному духовенству.

Святейший Отец тепло приветствовал французских епископов, священников, дьяконов, семинаристов и монашествующих, поблагодарив их за щедрое служение. Папа Франциск рад «присоединиться к великим святым: Терезе Младенца Иисуса, Шарлю де Фуко, Иоанну Павлу II и многим другим, которые побывали здесь в качестве паломников, чтобы вверить себя Пресвятой Богородице Хранительнице». Её материнскому покрову, подчеркнул Папа Франциск, мы вверяем плоды «Средиземноморских встреч», а также ожидания и надежды Церкви.

С XIII века святой Народ Божий искал и находил в базилике Нотр-Дам-де-ла-Гард присутствие Господа во взгляде Его святой и благой Матери, напомнил Епископ Рима. Нежный взгляд Христа, отражаясь в глазах Марии, ласкает человека и желает поднять тех, кто оступился и упал. Пастыри должны передавать этот сострадательный взгляд и возлагать на свои плечи заблудших овец, искренне радуясь их возвращению (см. Лк 15,4-7). Люди Церкви должны со смирением открывать двери храмов и приходских домов, предоставляя всем израненным и страждущим тихую гавань, ободрение и ласку. Нужно с любовью, нежностью и милосердием освобождать людей от оков греха, обид и страхов, с которыми они не могут справиться в одиночку.

Еще один взгляд, отметил Папа Франциск, – «это взгляд людей, которые обращаются к Иисусу». Подобно Пресвятой Деве, которая в Кане Галилейской заметила и предоставила Господу заботы молодожёнов (см. Ин 2,3), духовенство призвано быть голосом, ходатайствующим за других (см. Рим 8,34):

«Тогда молитва бревиарием, ежедневное размышление над Словом Божьим, Розарий и любая другая молитва – особенно рекомендую евхаристическое поклонение […] – будут наполнены лицами тех, кого промысел Божий ставит на вашем пути».

Святейший Отец обратил внимание марсельского духовенства на три образа Пресвятой Девы, которые почитаются в базилике Нотр-Дам-де-ла-Гард. Первый изображает её с благословляющим Младенцем: подобно Марии, мы несём благословение и мир Иисуса повсюду, в каждую семью и в каждое сердце. «Это взгляд милосердия». Второе скульптурное изображение представляет Богородицу, которая в одной руке держит Младенца, а в другой – букет цветов: показывая людям Сына, она представляет Ему и нас, как букет цветов, в котором каждый человек уникален, прекрасен и драгоценен в глазах Небесного Отца. «Это взгляд заступничества». Наконец, третий образ, расположенный в центральном алтаре, излучает поразительное великолепие, подчеркнул Папа. Мы становимся живым Евангелием в той мере, в какой передаём его другим, отражая его свет и красоту радостной жизнью, преисполненной миссионерского рвения.

«Помолимся вместе Пресвятой Богородице, дабы она сопровождала нас и хранила. И вы, пожалуйста, молитесь обо мне», – сказал в конце обращения Папа Франциск.

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А вечером того же дня Епископ Рима встретился с религиозными лидерами — участниками межрелигиозной встречи, собравшихся у Мемориала героям и жертвам моря в Марселе. «Братья, сестры, давайте вместе смотреть в лицо проблемам, не терять надежды, складывать мозаику мира!» – призвал Папа Франциск.

Перед нами море, источник жизни, но это также место кораблекрушений, в которых гибнут люди, сказал Папа: «Мы собрались в память о тех, кто не выжил, кого не спасли. Давайте не будем привыкать воспринимать кораблекрушения как новостную хронику, а гибель людей в море – как цифры: это имена и фамилии, лица и истории, сломанные жизни и разбитые мечты». На эти трагедии нужно отвечать не словами, а делами. Но прежде необходима человечность: молчание, плач, сострадание и молитва. «Почтим память об этих наших братьях и сестрах минутой молчания: прикоснемся к их трагедии», – призвал Епископ Рима.

Огромное число людей, спасаясь от конфликтов, нищеты и экологических катастроф, гибнет в волнах Средиземного моря; в итоге оно превратилось в огромное кладбище, где погибшие лишены даже права на могилу, сказал далее Папа Франциск:

«Мы не можем смириться с тем, что с людьми обращаются как с разменной монетой, заключают в тюрьмы и подвергают жестоким пыткам; мы не можем больше смотреть на драмы кораблекрушений, вызванных отвратительным бизнесом и фанатизмом равнодушия. Людей, которые рискуют утонуть, будучи брошенными на произвол судьбы, необходимо спасать. Это долг человечества, это долг цивилизации! Небеса благословят нас, если на суше и на море мы сумеем позаботиться о самых слабых, если мы сумеем преодолеть паралич страха и безразличие, обрекающее на смерть».

В основе трех средиземноморских монотеистических религий лежит гостеприимство и любовь к чужаку во имя Бога, отметил далее Папа, призвав верующих быть примером взаимного и братского радушия.

Упомянув о том, что отношения между религиозными группами порой омрачаются проявлениями экстремизма и фундаментализма, Святейший Отец процитировал слова Цезария Арльского: «Пусть никто не держит в сердце своем ненависти к ближнему, но любовь; ибо ненавидящий хотя бы одного человека не сможет спокойно стоять перед Богом. Бог не слушает его молитвы, пока человек держит гнев в своем сердце».

В качестве пожелания участникам встречи Святейший Отец привел слова итальянского политика Давида Сассоли, произнесенные им в городе Бари по случаю предыдущей встречи по проблемам Средиземноморья: «В Багдаде, в Доме мудрости халифа Аль-Мамуна, иудеи, христиане и мусульмане встречались, чтобы почитать священные книги и греческих философов. Сегодня мы все – верующие и неверующие – чувствуем необходимость восстановить этот дом, чтобы вместе продолжать борьбу с идолами, разрушать стены, наводить мосты и наполнять содержанием новый гуманизм. Глубоко вглядываясь в наше время и любя его еще больше, когда его трудно любить, я верю, что это и есть то зерно, которое посеяно в эти дни, столь внимательные к нашей судьбе. Хватит бояться проблем, которые ставит перед нами Средиземноморье! <…> От этого зависит выживание Европейского союза и всех нас».

Завершая встречу, Святейший Отец вознес молитву:

«Господи, для Тебя никто не чужой. Никто не далек от Тебя настолько, что Ты бы не смог помочь ему. По милости Твоей призри на беженцев, призри на изгнанных, призри на отверженных миром, на детей, разлученных с семьями. Помоги им обрести отчизну и даруй нам способность заботиться, как Ты, о бедных и о чужеземцах».



По материалам Vatican News