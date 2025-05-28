В Камбодже буддисты и христиане обсуждают пути укрепления мира (+ ФОТО)

С 27 по 29 мая в столице Камбоджи Пномпене проходит Восьмой международный буддистско-христианский коллоквиум. Его организовал ватиканский Департамент по межрелигиозному диалогу совместно с университетами и буддийскими монастырями Камбоджи, а также конференцией католических епископов этой южноазиатской страны.

Около 150 участников из Азии и с других континентов, включая делегатов из 16 стран и представителей Федерации азиатских епископских конференций, собрались для обсуждения путей укрепления мира на фоне глобальных конфликтов и насилия. Тема встречи — «Буддисты и христиане совместно трудятся ради мира через примирение и устойчивость».

Организаторы подчёркивают, что религия в современном мире играет не только роль в предотвращении насилия, но и способна содействовать исцелению, примирению и восстановлению общественной устойчивости.

Мероприятие проходит на родной земле Маха Госананды — уважаемого камбоджийского монаха, ставшего символом ненасильственного сопротивления. Участникам диалога, в частности, предстоит рассмотреть: каким образом священные тексты, духовные учения и личный опыт верующих могут стать источником надежды и внутреннего обновления.

Подобные встречи питают надежду, что религии способны не разъединять, а объединять — особенно перед лицом глобальных вызовов и в стремлении к устойчивому миру.



Источник: русская служба Vatican News