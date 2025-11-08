8 ноября. Блаженный Иоанн Дунс Скот. Память

Блаженный Иоанн Дунс Скот (1266, Дунс, Шотландия — 8 ноября 1308, Кёльн, Куррейнский округ) — шотландский теолог, философ, схоластик и францисканец.

Наряду с Фомой Аквинским и У. Оккамом, Дунс Скот считается наиболее важным философом-теологом Высокого Средневековья. Он оказал значительное влияние на церковную и светскую мысли, внёс вклад в классическую логику, сформулировав закон, названный потом в его честь. Также разработал комплекс аргументов в пользу существования Бога и доводы в пользу Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

По мнению русского философа Владимира Соловьёва, Дунс Скот последний и самый оригинальный представитель золотого века средневековой схоластики и в некоторых отношениях предвестник иного мировоззрения.

Получил прозвище Doctor subtilis («Доктор тонкий») за проникающий, тонкий образ мысли.

Если сравнивать дошедшие до нас сведения о недолгой жизни одного из самых значительных философов и богословов позднего Средневековья Иоанна Дунса Скота, с биографиями других святых и блаженных, бывших его современниками, то его жизнь, возможно, покажется небогатой на внешние события, что, впрочем, наверное, довольно естественно для человека, посвятившего себя науке, основателя философской школы, имевшего множество учеников и последователей, автора сочинений и сегодня вызывающих немалый интерес не только у специалистов по истории Средневековья, но и у современных философов.

Мы знаем о нём не слишком многое. Принято считать, что Иоанн Дунс Скот родился между концом 1265 и началом 1266 г. в деревне Дунс в Шотландии. Его шотландское происхождение не раз оспаривалось — на честь быть его родиной претендуют также Ирландия, где, как и в Шотландии есть деревня Дунс, и северная Англия. К тому же, в период раннего Средневековья в материковой Европе нередко называли шотландцами как шотландцев, так и ирландцев, однако, на момент рождения Иоанна Дунса представления о географии Британских островов были уже достаточно ясными, и путаница прекратилась, поэтому, его прозвище – Скот (шотландец) может считаться достаточно убедительным подтверждением того, что родиной его была Шотландия, а не Ирландия. Что же касается Англии, то право считать его соотечественником англичанам даёт тот факт, что в XIII веке францисканские монастыри Шотландии относились к кустодии Ньюкасла, а значит, блаженный Иоанн Дунс Скот принадлежал к английскому духовенству. Несмотря на то, что большинство современных исследователей склоняется к тому, что родиной блаженного Иоанна была деревня Дунс в Шотландии, где в память об этом установлены памятная доска и бюст, всё же автор современной биографической статьи о нём в Британской Католической энциклопедии называет вопрос о месте его рождения «открытым». Его отца, небогатого шотландского дворянина звали Ниниан, имя матери не дошло до наших дней. Его дядя со стороны отца – Илия Дунс был священником и францисканцем.

В 1279 году тринадцатилетний Иоанн Дунс начал обучение в монастыре францисканцев конвентуальных недалеко от Хаддингтона. В тот же самый год Илия Дунс был избран генеральным викарием францисканцев Шотландии. Когда, спустя два года, о. Илия вернулся в монастырь в Думфрайерсе, с ним отправился и его пятнадцатилетний племянник, которому предстояло под руководством дяди начать новициат. Предполагается, что он принёс обеты в соответствии с требованиями канонического права, когда ему исполнилось восемнадцать, т. е. около 1283 г., но точная дата этого события неизвестна. Сохранилось предание о том, что в канун Рождества накануне принесения обетов он пережил сладостное видение — Младенца Иисуса, лежащего у него на руках, и это переживание стало причиной той особенной любви к Божией Матери, которую он питал всю жизнь. Некоторые его биографы рассказывают также, что именно с этого момента в нём проснулся интерес к учёным занятиям, и именно тогда проявились вполне его выдающиеся интеллектуальные способности. Не подлежит сомнению то, что он был рукоположен во священника епископом Линкольнским Оливером Саттоном в церкви святого Андрея в Нортхемптоне 17 марта 1291 г., что он учился в Париже и в Оксфорде, а потом преподавал в Оксфорде и Кембридже – сведения об этом содержатся в переписке между провинциалом английской провинции францисканцев и епископом Линкольнским.

В 1302 году Иоанн Дунс был направлен в Париж, чтобы в Парижском университете, который считался столицей и центром учёного мира получить докторскую степень. Вначале его учёная карьера в Париже складывалась очень успешно. Между тем, во Франции всё более явственным становилось противостояние между королевской властью и Святым Престолом. Конфликт, начавшийся из-за того, что Папа Бонифаций VIII воспрепятствовал намерениям короля Филиппа IV Красивого воспользоваться деньгами Церкви, перерос в спор о том, какую власть, светскую или духовную, папскую или королевскую следует считать верховной. Пытаясь (как и многие монархи до него и после него) подчинить себе Церковь, король решил инициировать созыв Собора, который низложил бы Папу. Лучшие королевские юристы объявили Бонифация преступником, грешником и даже сумасшедшим и более или менее убедительно обосновали необходимость этого шага. Многие французы в этом споре приняли сторону короля. Подписать петицию о созыве Собора потребовали и от духовенства, в том числе и от учёных мужей Парижского Университета. Часть клира требуемые бумаги подписала, возможно, вполне искренне считая, что власть Папы следует ограничить, и что всякий настоящий патриот должен исходить из интересов своей страны, даже если ради этого приходится поступаться истиной и собственной совестью. Другие подписывать отказались. В списке отказавшихся подписывать документ под номером девятнадцать был и соискатель докторской степени монах-францисканец Иоанн Дунс Скот. Человек далёкий от политики, относящийся к тем, кого сегодня принято называть «книжными червями», он исходил из того, что поскольку основатель ордена, святой Франциск рекомендовал братьям уважать «Господина нашего Папу» ему следует сохранить верность Римскому Первосвященнику. Его глубокий и тонкий ум философа, благодаря которому позже он получил прозвание Doctor Subtilis «Тонкий Доктор», чуждый всякой сиюминутной увёртливости и чистая душа францисканца не предполагали другого выбора и других аргументов.

Ему пришлось отправиться в изгнание. В Париж он смог вернуться только в ноябре 1304 г. после того, как папа Бонифаций VIII умер, и противостояние между Францией и Римом понемногу стало утихать.

26 марта 1305 года Дунс Скот наконец получил степень доктора, которая давала ему право преподавать во всех университетах Европы. В течение двух лет он руководил кафедрой богословия в Парижском Университете, а в 1307 г. был послан в Кёльн, где прожил меньше года, но успел снискать славу как учёный, преподаватель и проповедник. Он умер 8 ноября 1308 года и был погребён в новой францисканской церкви, называемой «Minoritenkirche». По мере того, как усиливалось его почитание, и росла известность, тело его несколько раз перемещали из одной церкви в другую, всякий раз убеждаясь в нетленности его мощей и всякий раз сооружая для него всё более пышную усыпальницу, пока, наконец, в 1953 г. не возвратили тело философа в ту же церковь, в которой он был положен, первоначально.

Его богословские и философские труды вызывают восхищение и сегодня.

Сторонник учения о свободе Пресвятой Девы Марии от всякого греха, в том числе и первородного, он разработал его убедительное обоснование, за что удостоился титула «Doctor Marianus». Размышляя о тайне Боговоплощения, он приходил к выводу, что Христос воплотился бы, даже если бы Адам не согрешил, и что искупление человека произошло через крестную жертву Христа для того, чтобы «…возжечь в нас любовь к Себе». Он объявлял Бога Бесконечным Благом и Бесконечной Любовью, воля Которого абсолютно свободная, направлена на достижение разумного и благого, высшим же благом для человека и его конечной целью полагал созерцание Бога. Многие из его идей, например теория свободы воли и неповторимости личности получили развитие в трудах философов последующих эпох и не утратили актуальности до сих пор.

Он был интеллектуал и человек выдающейся и разносторонней эрудиции, человек знания и глубокой веры, внутренней честности и отваги.

Надпись на его саркофаге говорит, что под этим камнем покоится «живой источник Церкви, учитель праведности, цвет учёности и ковчег мудрости, чей тонкий ум раскрывал тайны Писания».

В 1993 году Папа Римский Иоанн Павел II причислил Иоанна Дунса Скота к лику блаженных.



По материалу Анны Кудрик

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве