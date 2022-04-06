7 апреля. Святой Иоанн Батист де Ла Салль, священник

Жан-Батист де ла Салль – католический священник и выдающийся педагог, основатель Конгрегации «Братство христианских школ», небесный покровитель учителей и воспитателей.

Жан-Батист родился 30 апреля 1651 г. в усадьбе Сен-Йон под Руаном в дворянской семье, глава которой был юристом. Как и многим другим отпрыскам аристократических фамилий, ему по желанию родителей была уготована церковная карьера. Уже в 16 лет за ним было зарезервировано место каноника в Реймсе, а, пройдя обучение в Сорбонне и семинарии Сен-Сюльпис в Париже, он в 27 лет принял священническое рукоположение. В 1680 г. Жан-Батист стал доктором теологии, и отныне дорога к высшим церковным должностям была перед ним открыта. Однако выбор Провидения Божия и его собственный выбор был иным…

Случайная встреча с Адрианом Нилем, мирянином на собственные средства открывшим две школы для мальчиков из бедных семей, круто изменила его жизнь. Именно благодаря этой встрече и завязанному новому знакомству, Жан-Батист соприкоснулся с жизнью низших слоев общества, увидел своими глазами их духовную и материальную нужду. Нищенская обстановка в школах Адриана Ниля, непритязательный вид их учеников, поначалу произвели на блестящего каноника угнетающее впечатление, но постепенно его всецело захватила внушенная Господом мысль – именно здесь искать своего жизненного призвания.

Заручившись поддержкой своего духовника, Жан-Батист основал в Реймсе бесплатную школу для мальчиков и пригласил туда преподавателей из уже существовавших школ для бедняков. В 1683 г. он добровольно сложил с себя сан каноника и отказался от связанных с ним выплат, а свой собственный дом передал под школьные помещения и общежитие для учеников и учителей (этот шаг стал причиной его разрыва с семьей). Позже он пожертвовал почти всё доставшееся ему наследство в пользу голодающих Шампани, а сам стал жить той жизнью на грани нищеты, которой жили учителя и ученики основанной им школы.

Постепенно вокруг Жан-Батиста сложилась группа единомышленников, которые и составили костяк Конгрегации «Братьев христианских бесплатных школ». Усилиями «братьев» и лично Жан-Батиста были открыты воскресные школы для рабочей молодежи, а также ремесленные училища и школы-интернаты для бездомных детей в Реймсе, Париже, а затем и в Руане, куда Жан-Батист перебрался в 1705 г. Кроме того, были учреждены учительские семинарии в Париже и Реймсе, готовившие для бесплатных христианских школ преподавателей и воспитателей.

Педагогические методы Жан-Батиста были ярко новаторскими, предвосхищавшими будущее. Так он ввел классное коллективное обучение вместо индивидуального, учил чтению и письму первоначально на родном языке, а не на латыни, практиковал систему превентивного предотвращения проступков вместо наказания и т.д. Большое значение в школах Жан-Батиста де ла Салль придавалось воспитанию трудовых, полезных для жизни навыков, обучению профессиям, а также религиозному воспитанию, но без излишнего навязывания и фанатизма. Позднее Жан-Батист стал также открывать школы для «трудных подростков» из более состоятельных семей. При этом все его школы объединяла идея «воспитания добрых христиан».

Жан-Батиста де ла Салль по праву считают основателем французской народной школы, ему же принадлежит пальма первенства в обосновании идеи профессиональной школы и школы повышения квалификации для преподавателей.

Жан-Батист скончался в Руане 7 апреля 1719 г. в возрасте 68 лет. К этому моменту созданная им Конгрегация насчитывала в своих рядах 274 братьев, принесших монашеские обеты, под опекой которых находилось около 9 тысяч учеников. 26 января 1725 г. ее устав был официально одобрен Папой Бенедиктом XIII. В канун Французской революции (1789 г.) в Конгрегации было 920 монахов, осуществлявших попечение над 129-ю школами с 36-ю тысячами учащихся. После революционных гонений Конгрегация школьных братьев вновь возродилась и достигла ко второй половине XIX века пика своего развития, впервые выйдя в своей деятельности за пределы Франции – в Италию, Бельгию, Южную Америку и во французские колонии в Азии и Африке. На 1874 г. в Конгрегации было 10 664 монаха и 396 тысяч учеников.

В настоящее время в «Институте братьев христианских школ» (таково современное официальное название Конгрегации) 4 979 монашествующих (данные на 2010 г.), проживающих в 796 обителях. Школы Конгрегации действуют в 80 странах мира, в них обучается около 850 тысяч учеников.

13 братьев христианских школ были причислены Католической Церковью в лику святых, еще 77 – к лику блаженных.

Сам Жан-Батист де ла Салль был причислен к лику блаженных Папой Львом XIII в 1888 г. Этот же Папа в 1900 г. провозгласил его святым. В 1950 г. Папа Пий XII провозгласил св. Иоанна Баптиста де Ла Салль небесным покровителем учителей и воспитателей.