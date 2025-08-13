30 лет в Сибири — миссионерский юбилей отметил старейший российский священник-францисканец

Как известно, переживаемый ныне Вселенской Церковью Юбилейный год надежды вмещает в себя великое множество более локальных, но не менее важных юбилеев, круглых годовщин и памятных дат. Вот и в новосибирской общине Ордена Братьев Меньших в самой середине лета (в жаркий день 16 июля) дружно отметили 30-летие служения в России старейшего и известнейшего францисканца в нашей стране – отца Коррадо Трабукки OFM, которому в ноябре этого года исполнится 78 лет.

Директор Католической школы Рождества Христова в Новосибирске, настоятель Крестовоздвиженской францисканской обители в столице Сибири — уже три десятка лет он самоотверженно трудится на благо народа Божия в нашей Преображенской епархии. Пастырь добрый и отзывчивый, опытный и неутомимый миссионер-экуменист, благочинный Центрального деканата, многолетний автор «Сибирской католической газеты» — отец Коррадо хорошо известен не только российским католикам, но и православным верующим, а также представителям других христианских конфессий.

Приехавший в Новосибирск из далекой Италии в 1995 году, он стал за это время родным и близким человеком для многих прихожан.

***

Вот как сам юбиляр ранее в интервью СКГ рассказывал о своём решении приехать в Россию, в Сибирь:

«Решение отправиться в Россию было принято в связи с окончанием всё того же Францисканского университета «Antonianum» и с получением полноценного экуменического богословского образования. Я уже был знаком с особенностями Лютеранской и Англиканской Церквей. Но всё ещё не был удовлетворён мой серьезный интерес к неведомому для меня Православному миру. В моих глазах одним из главных героев этого мира являлся Патриарх Афинагор I. Очень сильное впечатление произвела на меня знаменитая встреча в Иерусалиме блаженного Папы Павла VI и Вселенского Патриарха Афинагора I в январе 1964 года. Стала тогда известной и ещё одна историческая личность – митрополит Никодим (Ротов), который принял участие во II Ватиканском Соборе. О нём я тоже тогда что-то слышал в новостях, следил за его высказываниями, мне было это интересно.

Пришло время, и я начал изучать историю России. В меру имевшихся у меня возможностей я познакомился тогда с духовной традицией вашей страны, с её святыми – русскими людьми, православными.

Далее состоялось знакомство с некоторыми православными священниками, церковными общинами. Я несколько раз приезжал в Москву, чтобы изучать русский язык, углублять свое знание языка. Как правило, это происходило летом. И я всё больше приумножал свой опыт. Как-то раз я познакомился с известным православным священником-миссионером Александром Менем, впоследствии ставшим жертвой злодейского убийства. Я даже перевел на итальянский, с небольшой переработкой, его книгу «Практическое руководство к молитве». Правда, это было уже потом, после нескольких лет знакомства.

Здесь следует снова вернуться к нашему Францисканскому ордену. В 90-е годы прошлого века, когда наступила послегорбачевская эпоха, наш Орден вместе с другими католическими орденами поддержали проект Папы по активизации помощи католикам, проживающим на территории России. В Ордене знали о моём глубоком интересе к России. И Генеральный настоятель предложил мне поехать в эту страну, чтобы практически, по-пастырски, помогать российским немцам и другим католическим общинам. Совместить приятное, так сказать, с полезным.

Помню, как я готовился к моей первой поездке в Сибирь. Последний день перед отлетом, 15 июля 1995 года, молился святому Бонавентуре. 16 июля утром вылетел из Италии и благополучно приземлился в новосибирском аэропорту «Толмачёво».

Когда мы выезжали с аэродрома, я увидел пасущуюся в поле корову и подумал тогда: «Надо же! Прямо, как будто вернулся в родные Альпы!». Хотя по прибытии на место это оказались вовсе не Альпы (смеётся). Но зато в 90-е годы здесь у кого-то из соседей ещё кричал по утрам петух. Паслись даже козочки… Теперь-то, вон – даже асфальт уложили до самого крыльца.

А тогда в Новосибирске меня встретила немецкая католическая община, почти одни бабушки. Каждый день я служил Мессу по-немецки. Восемь лет я служил по-немецки, потому что здесь всё ещё находились эти бабушки. И по-русски тоже служил. Но больше всего народу бывало по воскресеньям на «немецкой» Мессе в 10 часов утра. Ещё вспоминаю свои многочисленные встречи с больными. Мне приходилось общаться с ними по-немецки. Правда, неожиданно для меня, оказалось, что эти немцы говорят на особом диалекте, и это не был привычный для меня «хохдойч». Поэтому на первых порах здесь тоже имелись определенные трудности.

Между тем, мне нужно было всерьез заняться изучением русского языка. Но я не ходил в этой связи ни в какие школы. Школьное изучение языка мне заменил ежедневный опыт, постоянное общение с людьми. Через 6 месяцев меня спросили: хочу ли я остаться? И я остался…»

Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно поздравляет дорогого отца Коррадо с его личным миссионерским юбилеем и желает ему благословения Божия на все его многообразные труды во славу Божию и на благо Святой Церкви! Пусть Пресвятой Дух-Утешитель укрепляет его Своею благодатью! Душевных сил, здоровья, крепости, милости Божией и всего самого доброго на многая и благая лета!