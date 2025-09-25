Святейший Отец побеседовал с мэром Вифлеема

Папа Римский Лев XIV пообщался с новым мэром Вифлеема Махером Канавати. Их краткая беседа состоялась во время общей аудиенции в Ватикане 24 сентября 2025 года.

«Первое письмо, которое я написал, став мэром Вифлеема, было адресовано именно Папе, потому что мы убеждены, что отсюда мы можем многое сделать для поддержки нашего народа», — отметил мэр в комментарии для Vatican News.

Канавати подчеркнул, что «самое главное — дать людям надежду». Он отметил, что эмиграция продолжает опустошать Вифлеем и другие палестинские города, лишая Святую Землю христианского присутствия. «Люди покидают Вифлеем, покидают Палестину из-за происходящего», — сказал мэр.

Мэр, назначенный в мае, сообщил, что Лев XIV принял его просьбу о встрече. «Мне выпала честь объяснить Папе, насколько важно вмешаться в происходящее в Палестине, Газе, Вифлееме и сохранить „живые камни“ Святой Земли, потому что Святая Земля без „живых камней“ — всего лишь музей», — сказал он.

Канавати привел цифры, указывающие на уровень миграции: в настоящее время на Святой Земле проживают около 168 000 христиан, в то время как во всем мире насчитывается более 4 миллионов палестинских христиан.

Глава городской администрации признался, что всегда молится перед тем, как говорить о Вифлееме. «Первое, что я сказал Папе, — это вмешаться, чтобы остановить войну, остановить то, что происходит с нашими людьми в Газе. И я думаю, это была самая важная тема нашего разговора. Он согласился со мной», — добавил мэр.

По закону мэром Вифлеема должен быть христианин. Канавати отметил, что палестинские лидеры поддержали это положение, поскольку «хотят сохранить христианскую общину, старейшую в мире, живущую в Вифлееме, на Святой Земле, в Палестине». Тем не менее, многие продолжают уезжать.

«Всякий раз, когда кто-то покидает Вифлеем, мое сердце разрывается», — сказал он, отметив, что за последний год более тысячи христиан получили разрешение на эмиграцию в Канаду, США и другие страны.

Канавати сообщил, что с начала войны 7 октября 2023 года экономика города находится в глубоком кризисе: все отели, сувенирные магазины и мастерские закрыты. Уровень безработицы вырос с 14 до 65 процентов, поскольку около 120 000 жителей Вифлеема, работавших за пределами города, теперь лишены возможности зарабатывать на израильской территории. Другие трудности связаны с нехваткой воды и ограничениями свободы передвижения.

Перед лицом этих трудностей мэр отметил важность поддержки палестинского населения со стороны международного сообщества и Церкви. «Я думаю, что больше всего людям даёт надежду осознание того, что кто-то заботится о нас, что нас не забыли», — подчеркнул Махер Канавати.