19 марта – день тезоименитства Владыки Иосифа Верта

19 марта, в торжество святого Иосифа, Обручника Пресвятой Девы Марии, Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт отмечает день своего тезоименитства.

Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно поздравляет Преосвященного Иосифа с именинами и желает ему благословения Божия на все многообразные труды во благо Святой Матери-Церкви, а также крепкого здоровья, поскольку несение архипастырского креста требует огромного запаса сил и терпения.

Душевных и телесных сил, милости Божией и всего самого доброго на многая и благая лета!