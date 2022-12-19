19 декабря – 102-я годовщина священства епископа-исповедника Александра Хиры

Сегодня исполняется сто два года со дня рукоположения в священный сан выдающегося подвижника веры советских времен епископа Александра Хиры — его поставление во пресвитеры произошло 19 декабря 1920 года. Свою епископскую хиротонию Владыка Александр также получил 19 декабря, но 25-ю годами позже — в 1945 году. Иными словами, возраст «епископского достоинства» Преосвященного Александра на сегодняшний день составляет 77 лет. 19 декабря, таким образом, – это день «двойного юбилея» его священства. Ныне имя епископа-исповедника Александра Хиры носит Епархиальный центр Преображенской епархии в Новосибирске, в котором располагаются все куриальные структуры, конференц-зал, Библиотека Общества Иисуса, офисы Католической телестудии «Кана» и «Сибирской католической газеты», кабинет патронажной службы «Каритас», церковная лавка…

На церемонии освящения Епархиального центра 8 ноября 2011 г. Владыка Иосиф Верт так пояснил выбор наименования этого учреждения:

«Уже в ходе строительства встал вопрос об имени, которым Центр будет назван. Ведь собственные имена присваиваются не только светским домам культуры. Давать своим объектам имена – это также и традиция Церкви. И спонтанно возникло имя епископа-исповедника Александра Хиры. Он 26 лет окормлял паству в Казахстане и Западной Сибири, а это было время преследований Католической Церкви и веры вообще. Караганда была его приходом, но он бывал и на территории нашей епархии, в частности, в Омской области. Он был широко образованным человеком, человеком высокой культуры, но прежде всего – самоотверженным, ревностным пастырем, “Божьим человеком”. Епископ Алма-Аты Хосе Луис Мумбиелла Сьерра написал в своем приветствии так: “Не могу не отметить, что посвящение Вашего центра епископу Александру Хире стало для меня личной огромной радостью. Я благодарю Бога, вдохновившего Вас назвать Епархиальный центр именем этого выдающегося человека. За время моего пятилетнего пребывания в Караганде личность и служение отцов Александра Хиры и Владислава Буковинского оставили в моей душе и моем сердце глубокие и незабываемые впечатления. Нынешние поколения в долгу перед этими подвижниками…”».

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Александр Хира родился 17 января 1897 года в селе Вильховцы (в то время – Австро-Венгрия, ныне Тячевский район Закарпатской области Украины) в семье греко-католического священника протоиерея Корнилия Хиры. Закончив католическую гимназию, поступил в Ужгородскую духовную семинарию (1915 г.), в 1916-1920 гг. обучался на богословском факультете Будапештского католического института. Рукоположен в священный сан правящим архиереем Мукачевской греко-католической епархии Преосвященным Антонием (Паппом) 19 декабря 1920 г. C 1924 г. преподавал в Ужгородской семинарии, в 1934-1939 гг. был её ректором. 19 декабря 1944 г. (1945 г.?) тайно хиротонисан епископом Теодором Ромжей в епископы. Преосвященный Владыка Теодор видел в нем своего преемника. Уже очень скоро предстоятелю закарпатских греко-католиков предстояло стать мучеником. Ныне Церковь почитает его в лике блаженных.

В свою очередь тайный епископ Александр Хира был арестован советскими органами безопасности 10 февраля 1949 года, а 6 августа 1949 осужден по статьям 54-4 и 54-10 ч. 2 УК УССР (антисоветская агитация и пропаганда) к 25 годам заключения с лишением гражданских прав на 5 лет и конфискацией имущества. В 1949-1956 гг. отбывал наказание в лагерях Тайшета и Кемерова, работал на строительстве и в шахтах. Освобожден по амнистии в сентябре 1956 г. Вернулся домой в Закарпатье, вёл подпольную пастырскую работу среди верных. В ноябре 1956 г. тайно рукоположил четырех греко-католических священников. 7 января 1957 г. был повторно арестован и выдворен за пределы Украины без права возвращения.

С января 1957 г. работал на приисках в Караганде Казахской ССР; проживал там вплоть до смерти, вместе с причисленным в 2016 г. к лику блаженных отцом Владиславом Буковинским, некоторыми греко-католическими священниками, а в последний период своей жизни – со священником-иезуитом Альбинасом Думбляускасом окормляя верных-католиков в Казахстане, а также в некоторых пунктах в Западной Сибири.

Во время кратких посещений Украины (под предлогом встречи с родственниками) тайно рукополагал подпольных священнослужителей для Мукачевской епархии. Всего им было совершено порядка пятидесяти священнических рукоположений и три епископские хиротонии. Так в 1978 г. в селе Оноковцы близ Ужгорода епископ Александр Хира хиротонисал во епископы священника Ивана Семедия, ставшего его преемником на Мукачевской кафедре.

Преосвященный Александр Хира скончался 26 мая 1983 г. в Караганде. Был похоронен там же у стен церкви при огромном стечении народа. 28 апреля 1989 года он был реабилитирован (посмертно). Ныне продолжается его беатификационный процесс.

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Детство и молодость епископа Иосифа Верта, многих других священников и монашествующих, совершающих свое служение на просторах Сибири, Казахстана и Средней Азии, прошли в Караганде, где они были непосредственными свидетелями и очевидцами подвига Преосвященного Александра. Именно он стал первым духовником юного тогда Иосифа Верта и был его первым наставником на пути духовного призвания. Вот как рассказывает об этом сам Владыка Иосиф:

«После армии я навестил родственников, которые переехали из Караганды в Литву, и там впервые увидел церковь не в подполье. Один священник сказал, что я тоже мог бы стать священником. Это стало для меня неожиданностью, потому что я никогда об этом серьезно не думал. В Караганде не было семинарии. Я вернулся в Караганду, хотел учиться дальше в светском вузе, но мысли о священстве стали посещать меня всё чаще.

В конце концов я решил пойти к отцу Александру – так мы называли епископа Хиру, потому что не знали, что он епископ. Я выбрал именно отца Александра. Мы знали, что отец Буковинский по своей натуре борец, он уже трижды сидел в тюрьме за свою веру. А отец Александр был более осторожным. (…) Когда я выбирал священника, с которым можно поговорить о призвании, я искал именно такого – осторожного, чтобы он сказал мне: “Выброси все эти мысли из головы, какая семинария, когда на дворе советская власть”. С такой надеждой я шел к отцу Александру. И ошибся. Я несмело начал рассказывать ему о моих мыслях, переживаниях, мучениях. И тогда он сказал, что даже в лагерях он и другие священники совершали Святую Мессу, уделяли Таинства. Он признался, что очень счастлив в своем призвании, и добавил, что если бы Бог дал ему сто жизней, то он бы сто раз выбрал такую жизнь и священство.

Я сказал ему, что не могу проповедовать, потому что заикаюсь. Но он ответил, что тоже заикается, и рассказал о Демосфене, который выходил на берег моря во время шторма и старался перекричать шум волн, а над своим плечом вешал острый меч, потому что у него была привычка дергать плечами во время речи. Уже в первой беседе епископ преподал мне уроки того, как можно избавиться от своих привычек, как стать оратором.

Отец Александр сказал, что мысли о священстве нельзя прогонять. Его ответ был противоположным тому, что я надеялся услышать. А потом он добавил, что мы не можем стать священниками только потому, что хотим, этого должен хотеть Иисус Христос. Он должен нас призывать. Отец Александр предложил мне десять дней приходить к нему. В первый день я совершил исповедь за всю жизнь. Я тогда ходил на работу, но всё-таки старался больше молиться, читать Евангелие от Иоанна, размышлять. И эти десять дней он каждый день давал мне Причастие, а я ждал, что мне скажет Святой Дух. Уже позже я понял, что это были мои первые духовные упражнения. Эти десять дней были чудесными днями. Мои чувства можно было сравнить с тем, что испытывает солдат после демобилизации или священник после освобождения из лагерей. В тот первый вечер я лег спать, но потом встал и молился, и было легко, как никогда раньше. Я вдруг понял, что молитва – это самое удивительное занятие. И засыпал с мыслями о Святом Духе, о первой Пятидесятнице. Молился своими словами к Святому Духу, чтобы Он просветил и укрепил меня, как апостолов во время Пятидесятницы. Мои поиски длились год, но после этой встречи с епископом Александром никаких проблем с призванием больше не было. Собственно говоря, приступая к десятидневным размышлениям, я уже в первый день твердо знал, какой будет ответ. Я просто дожидался конца срока, чтобы выполнить условие. “Ну что ж, – сказал мне отец Александр, – коль скоро решение принято, нужно делать последующие шаги”. Я написал в Литву отцу Казимиру, и тот посоветовал мне пока заниматься латинским языком с отцом Александром, а священники в Литве тем временем подумают, как мне помочь. Это время изучения латинского языка в Караганде было самым прекрасным временем моей жизни. Позже по совету отца Александра я поехал в Литву, к тому священнику, с которым уже встречался. Он был иезуитом. Когда я об этом узнал, то почувствовал призвание вступить в Орден иезуитов…» (Из интервью Владыки Иосифа Верта издаваемому в Санкт-Петербурге католическому журналу «Дом Непорочного Сердца»).

Память о подвиге Преосвященного Александра Хиры хранит и ординарий Епархии Святого Климента в Саратове Владыка Клеменс Пиккель. Почетное место в его архиве занимает иконка Девы Марии с Младенцем, которую Преосвященный Александр в день 50-ой годовщины своего рукоположения, 19 декабря 1970 года, проживая тогда в Караганде, подарил прихожанке Анне Мерковской (1918 – 2000 гг.). Оставаясь формально мирянкой, Анна всю свою жизнь прожила как монахиня, а когда это стало возможным, вступила в Конгрегацию Сестер Служительниц Иисуса в Евхаристии. На оборотной стороне иконки отец Александр написал ей на ее родном немецком языке следующие теплые слова:

«Для Анечки, в память о моем 50-летнем юбилее священства.

О. Александр, 19. XII. 1920-1970»

