Каритас Юрги: воспитанники детского клуба побывали на экскурсии в пожарной части (+ ФОТО)

Во время летних каникул воспитанники клуба «Веселые ребята» посетили Десятый пожарно-спасательный отряд города Юрги (Кемеровская область), сообщает VK-паблик организации.

Ребятам провели экскурсию по пожарной части, продемонстрировали специальную технику, оснащение пожарных автомобилей. Пожарные рассказали гостям о своей профессии, а также предоставили им возможность почувствовать и себя в роли пожарных.

В период проведения экскурсии детям рассказывалось о причинах возникновения пожаров и трагических последствий от них, о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности.

Дети остались в восторге! Они с интересом слушали, задавали вопросы. Было понятно, что теперь они станут более ответственно относиться к выполнению требований пожарной безопасности на улице и дома. А, возможно, кто-то из них в будущем освоит профессию пожарного!

***

Детский клуб «Веселые ребята» в Юрге – участник программы «Детские клубы», которая была создана и поддерживается католической благотворительной организацией «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске» с 2005 года.

Цель программы и клуба — помощь и поддержка детям и подросткам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Если вы хотите поддержать проект, можете сделать посильное пожертвование через sibcaritas.ru/ru/#donate или стать добровольцем-волонтером.

🏢Адрес: г. Юрга, Ленинградский переулок, 4

📞Телефон: 8-904-375-12-66

📧Почта: detklub.jurga@sibcaritas.ru