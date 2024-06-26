Большой детский благотворительный праздник в «Каритас» Новосибирска

8 июня с.г. на территории Католического центра Каритас прошел большой праздник «Абракадабра-2024», посвященный Дню защиты детей. Подробности сообщает паблик «Каритас в Сибири».

Волшебная Абракадабра 2024💫💛😌

С самого утра лил дождь, и мы, как бы сильно этого не хотели, ничего не могли с этим поделать. Но наш праздник на то и волшебный, чтобы случались настоящие чудеса: ливень кончился, тучи разошлись, и выглянуло солнце☀

Освещали этот день и улыбки наших гостей – маленьких и взрослых, а также наших партнеров. Только объединив наши силы, мы смогли подарить детям хорошее настроение и яркие воспоминания!

Мы говорим большое СПАСИБО:

🔸Профессиональному ведущему Юрию Вель

🔸Талантливым танцорам из МБУДО ДШИ №20 «Муза»

🔸Ярким артистам из «100 чудес», Angel Bubble, PlayKids и «Маленькое чудо»

🔸Потрясающим волонтерам из «Динамики добра», «Подари свет», «Молоды душой» и «Штаба добровольцев», а также Елене, Артему, Изабелле и Юлии

🔸Активным тренерам из Gym Life

🔸Классным фотографам и видеографам Софье Зверевой, Анастасии Мальцевой и Юлии Шулус

🔸И нашим верным друзьям: компании «Купинское мороженое», сети пиццерий «Пицца Синица», социальному складу «Есть дело» и компании «Реневал».

До встречи в 2025 году😉



И ещё немного фотографий с праздника: