Большой детский благотворительный праздник в «Каритас» Новосибирска
8 июня с.г. на территории Католического центра Каритас прошел большой праздник «Абракадабра-2024», посвященный Дню защиты детей. Подробности сообщает паблик .
Волшебная Абракадабра 2024💫💛😌
С самого утра лил дождь, и мы, как бы сильно этого не хотели, ничего не могли с этим поделать. Но наш праздник на то и волшебный, чтобы случались настоящие чудеса: ливень кончился, тучи разошлись, и выглянуло солнце☀
Освещали этот день и улыбки наших гостей – маленьких и взрослых, а также наших партнеров. Только объединив наши силы, мы смогли подарить детям хорошее настроение и яркие воспоминания!
Мы говорим большое СПАСИБО:
🔸Профессиональному ведущему Юрию Вель
🔸Талантливым танцорам из МБУДО ДШИ №20 «Муза»
🔸Ярким артистам из «100 чудес», Angel Bubble, PlayKids и «Маленькое чудо»
🔸Потрясающим волонтерам из «Динамики добра», «Подари свет», «Молоды душой» и «Штаба добровольцев», а также Елене, Артему, Изабелле и Юлии
🔸Активным тренерам из Gym Life
🔸Классным фотографам и видеографам Софье Зверевой, Анастасии Мальцевой и Юлии Шулус
🔸И нашим верным друзьям: компании «Купинское мороженое», сети пиццерий «Пицца Синица», социальному складу «Есть дело» и компании «Реневал».
До встречи в 2025 году😉
И ещё немного фотографий с праздника:
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