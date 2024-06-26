Большой детский благотворительный праздник в «Каритас» Новосибирска

Большой детский благотворительный праздник в «Каритас» Новосибирска

Июнь 26, 2024

8 июня с.г. на территории Католического центра прошел большой «Абракадабра-2024», посвященный Дню защиты детей. Подробности сообщает паблик «Каритас в Сибири».

Волшебная Абракадабра 2024💫💛😌

С самого утра лил дождь, и мы, как бы сильно этого не хотели, ничего не могли с этим поделать. Но наш праздник на то и волшебный, чтобы случались настоящие чудеса: ливень кончился, тучи разошлись, и выглянуло солнце☀

Освещали этот день и улыбки наших гостей – маленьких и взрослых, а также наших партнеров. Только объединив наши силы, мы смогли подарить детям хорошее настроение и яркие воспоминания!

Мы говорим большое СПАСИБО:

🔸Профессиональному ведущему Юрию Вель
🔸Талантливым танцорам из МБУДО ДШИ №20 «Муза»
🔸Ярким артистам из «100 чудес»Angel BubblePlayKids и «Маленькое чудо»
🔸Потрясающим волонтерам из «Динамики добра»«Подари свет»«Молоды душой» и «Штаба добровольцев», а также Елене, Артему, Изабелле и Юлии
🔸Активным тренерам из Gym Life
🔸Классным фотографам и видеографам Софье Зверевой, Анастасии Мальцевой и Юлии Шулус
🔸И нашим верным друзьям: компании «Купинское мороженое», сети пиццерий «Пицца Синица», социальному складу «Есть дело» и компании «Реневал».

До встречи в 2025 году😉


И ещё немного фотографий с праздника:

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