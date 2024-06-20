Английский школьный лагерь на Оби

С 8 по 14 июня для учеников Католической гимназии г. Томска распахнул свои двери летний лагерь с дополнительным обучением английскому языку. Вот уже в четвертый раз проект ENGLISH CAMP реализуется благодаря организаторским талантам братьев-иезуитов: отца Майкла Десджаржинса и семинариста Войцеха Урбанского.

В этом году ребята отдыхали на базе отдыха «Кристалл», расположенной на живописном берегу реки Обь. Занятия проводили учителя гимназии и добровольцы. Тридцать семь детей с 3 по 9 класс учились вместе английскому языку, играли и молились. Томская гимназия — единственная католическая школа в России полного среднего образования.

На обратном пути, возвращаясь с престольного праздника в селе Белосток, посетил детский лагерь и пообщался с воспитателями Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт.

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«Каждый день мы начинаем с зарядки и разных спортивных игр. Нас разделили на команды, которые вместе дежурят и выполняют интересные задачи. Например, надо было придумать свою планету и снять про нее ролик. И все это на английском! Мы убираемся, моем посуду, помогаем на кухне и даже сами печем печеньки и колбаски. Когда ты занят интересным делом, время бежит быстро и скучать некогда.

Наверно мы любим нашу школу, если после окончания учебного года с радостью едем в лагерь, где вновь встречаем других ребят, хорошо знакомых по школьному коридору. И нам совсем не мешает то, что здесь мы все находимся постоянно вместе: от самих маленьких до самих больших. Вместе молимся и поем. Отец Майкл наш милый дедушка, который пытается рассказать нам, что у нас есть добрый Небесный Отец, Который любит нас, а мы пытаемся понять, что говорит отец Майкл. Но более всего мы благодарны нашим учителям, которые делают всё возможное, чтобы нам было тут интересно и время проходило полезно. Ведь они могли бы отдыхать в Сочи или Анапе, но остались с нами в Сибири. Во всем им помогают добровольцы Ира и Вася – они же выпускники нашей школы! Брат Войцех все время занят организационными вопросами. Еще недавно он работал в нашей школе, а теперь сам изучает богословие в Варшаве. У нас есть еще Стивен из Перу – это очень далеко! – который преподает нам английский язык.

Вечером у нас регулярно бывает «огонек» — конечно с комарами. Но тут столько происходит, что мы их почти не замечаем. А больше всего мы любим петь „Алые паруса” и „Батарейку”. У каждого из детей есть свой таинственный ангел, который шлет всем подарки и письма. Каждый день за выполненные задания мы набираем баллы, которые можем потом посмотреть на доске объявлений. Наверное, эти дружные дни в нашем лагере мы будем помнить всю жизнь.

Спасибо всем! Спасибо Богу — за прекрасные закаты на Оби!»



Бр. Дамиан Войцеховски SJ