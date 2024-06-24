Хиротонисан первый епископ для ординариата Уолсингемской Богоматери (+ ФОТО)

Префект Департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес предстоятельствовал на епископском рукоположении первого иерарха для ординариата Уолсингемской Богоматери, сообщает русская служба Vatican News.

Новоизбранный епископ принял хиротонию 22 июня в Вестминстерском соборе в Лондоне; помимо кардинала Фернандеса, посвящающими епископами были: архиепископ Вестминстерский Винсент Николс, епископ Персонального ординариата Кафедры св. Петра в США и Канаде монсеньор Стивен Лопес и апостольский администратор Персонального ординариата Пресвятой Девы Марии Южного Креста в Австралии.

Ординариат Уолсингемской Богоматери был учрежден в 2011 году апостольской конституцией Anglicanorum Coetibus как приравненная к епархии церковная структура для англиканцев, вошедших в полное общение с Католической Церковью. Сегодня ординариат включает в себя около пятидесяти общин по всей территории Великобритании. Епископ Дэвид Уоллер уже был служителем Англиканской Церкви до присоединения к католичеству, и он же стал первыйм епископом ординариата.

Присутствие кардинала Виктора Мануэля Фернандеса на рукоположении стало выражением особых уз между ординариатами Anglicanorum Coetibus с одной стороны и Департаментом вероучения — с другой.

В своей проповеди кардинал напомнил, что ординариат устроен таким образом, чтобы позволить англиканцам войти в полное общение Вселенской Церкви, сохранив то, что святой Павел VI называл «законным престижем и достойным наследием благочестия и собственных обычаев Англиканского сообщества». Цитируя апостольскую конституцию Anglicanorum Coetibus, Фернандес также сослался на «богатое английское наследие» ординариата, который призван видеть позитивные аспекты англиканской традиции как «драгоценный дар» и «сокровище, которым следует делиться». Персональные ординариаты – это один из ликов Церкви, отображающий элементы англиканской традиции, которые теперь полностью включены в католическое общение.

Кардинал отметил важность сотрудничества ординариата с местными епархиями в духе диалога и общения.