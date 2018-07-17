Вышел в свет комментированный перевод Евангелия от Марка на русский жестовый язык

В июле 2018 г. в Москве представили комментированный перевод Евангелия от Марка на русском жестовом языке.

Перевод осуществлен Институтом перевода Библии (ИПБ) совместно с Центром по работе с глухими и слабослышащими «Десница» при храме Всех Святых, в земле Российской просиявших, в Новокосино, Координационным центром по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими при Синодальном отделе РПЦ по благотворительности и Всероссийским обществом глухих

Первыми результатами работы стал перевод первых трех глав Евангелия от Марка, сообщает сайт ИПБ.

Перевод публикуется в видеоформате на канале ИПБ в «YouTube» – с разбитием на смысловые отрывки для последующего использования в приложении для мобильных устройств и на канале «Десница» – с компоновкой по главам.

Видео снабжено иллюстрациями, картами библейских мест и субтитрами с адаптированным русским текстом, созданным на основе обратного перевода с русского жестового языка, а также аудиозаписью текста.

Представленный перевод является комментированным, так как переводческая группа постаралась сделать библейский текст максимально понятным непосредственно в переводе.

Создатели перевода отмечают, что он будет полезен не только глухим и слабослышащим, но и священнослужителям, окормляющим такие группы верующих. Кроме того, он поможет церковным и светским сурдопереводчикам и сурдопедагогам, катехизаторам и преподавателям воскресных школ с общинами глухих, студентам-дефектологам и лингвистам, а также слышащим членам семей с инвалидами по слуху.

Следующим этапом проекта станет публикация Словаря библейских терминов. Он будет размещен на видеоканале института в «YouTube», а также станет частью приложения, которое в ближайшее время будет опубликовано на Play Market и App Store.

По материалам foma.ru