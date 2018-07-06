Во Франции 60% католических епархий в этом году не посвятят ни одного священника

Во Франции отмечается уменьшение количества священнических рукоположений. Об этом сообщает информационное агентство UNIAN.

Согласно данным, которые приводит La Croix, в этом году во всей стране запланировано 114 рукоположений новых священников. В прошлом году во Франции рукоположили 133 новых священника.

Из 114 новых священников 82 являются епархиальными, включая 12 новых сообществ и обществ апостольской жизни. Шестеро являются членами «Сообщества Эмануэль», а четверо из Неокатехуменального пути.

Больше всего новых священников рукоположат в епархиях Париже и Бордо – по шесть в каждой.

Однако в 58 епархиях в этом году не будет посвящен ни один священник.

Как информирует Catholic Herald, в противовес общей тенденции в стране к уменьшение количества призваний к священству, в сообществах «традиционалистов», где преимущественно отправляют Литургию в старом обряде, количество призваний растет. 20% от всех рукоположенных священников в этом году во Франции – представители «традиционных» или «классических» сообществ.

Также во Франции отмечается увеличение количества поздних призваний. Среди них и новый Архиепископ Парижа монс. Мишель Опети, который поступил в семинарию в возрасте 39 лет.

Исследования Епископской конференции Франции среди семинаристов 1 и 2 года обучения показало, что 4% в возрасте 36-40 лет, 2% — 41-45 лет. Это означает, что на момент посвящения им будет 42 года и больше.