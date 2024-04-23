Оцифрованы 803 манускрипта Халдейской Католической Церкви

Завершена каталогизация 803 рукописей Халдейской Католической Церкви (восточнокатолическая церковь восточно-сирийского обряда сирийской традиции со статусом патриархата), оцифрованных исследователями Центра нумерических рукописей Востока (Centre Numérique des Manuscrits Orientaux (CNMO)). Теперь рукописи доступны для онлайн-чтения в читальном зале Музея Хилла и библиотеки манускриптов.

Коллекция представлена в основном текстами на сирийском и арабском языках, но также включает в себя некоторые сочинения на европейских языках и современных неоарамейских диалектах.

Коллекция содержит некоторые из самых ранних сирийских рукописей, включая две, датированные 794 и 822 гг. от Р.Х. (CPB 00464 и CPB 00440 соответственно).

Библиотека также включает в себя частные коллекции халдейских священнослужителей: Бутруса Хаддада (1937-2010) и Юсуфа Гуги (1886-1971), — от записных книжек до семейных реликвий.



Источник: Богослов.Ru