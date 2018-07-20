VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ВСТРЕЧА КАТОЛИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ОТКРЫТА (+ ФОТО)

19 июля 2018 года в городе Байкальске (расположенном в 130 км от Иркутска) открылась VIII Всероссийская встреча молодежи.

На встречу приехало более 250 молодых людей со всей России. Это делегаты от четырёх католических епархий – Архиепархии Божьей Матери в Москве, Епархии Святого Климента в Саратове, Преображенской епархии в Новосибирске, и Иркутской епархии Святого Иосифа, хозяйки нынешней встречи.

Также на форум прибыли Апостольский нунций в Российской Федерации монс. Челестино Мильоре и все четыре российских католических епископа.

Девизом нынешней встречи, который в течение четырех дней станет движущей силой молодых католиков-россиян, стали слова «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога» (Лк 1, 30).

Примечательно, что этот же отрывок из Евангелия от Луки стал эпиграфом послания Папы Франциска участникам XXXIII Всемирных дней ​​молодежи, которые в январе 2019 года пройдут в Панаме.

Итак, четыре дня молодые католики России, многочисленные гости и паломники будут вместе молиться, интенсивно творчески работать, приносить поклонение Господу, делиться христианской радостью среди ровесников и пытаться открыть путь к жизни в личном общении с Богом.

От Преображенской епархии прибыла довольно внушительная делегация. Вместе с Владыкой Иосифом Вертом на форуме также присутсвует Генеральный викарий Преображенской епархии о. Андрей Ферко, глава Епархиальной комиссии по работе с молодежью о. Александр Деппершмидт и многие другие священники, монашествующие, семинаристы. И конечно главные действующие лица — молодые католики Западной Сибири и Урала.

А сестра Зузанна Сокасова, SSpS, уже сообщает первые подробности вчерашнего дня открытия:

«19 июля. Подходит к концу первый день Всероссийской встречи молодежи.

Программа началась с расселения, обеда и молитвы Венчика Божьему Милосердию. Далее состоялась конференция, на которой выступил отец Иосиф. В своём докладе он затронул разные аспекты духовной жизни верующего человека. Сразу после нас разделили на группы, где мы смогли поразмышлять над следующими вопросами: » Имеет ли место Христос в современном мире? Какие качества верующего человека помогают этот мир сделать лучше? Кто для нас Иисус?»

День продолжился Святой Мессой, на которой присутствовал Апостольский нунций Челестино Мильоре. В конце Его Высокопреосвященство благословил нас и пожелал плодотворной встречи.

После ужина мы пошли на природу, где играли в игры, благодаря которым мы познакомились и сплотились. Самый впечатляющий момент сегодняшнего дня был так же на природе. Мы все встали в большой круг и двести человек воззвали к Господу со славословием. Сегодняшний день был богатым на эмоции и события. С большим нетерпением и радостью ждём завтрашний!»

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