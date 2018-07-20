VIII Всероссийская встреча молодежи. День второй (+ ФОТО)

На берегах Байкала продолжается VIII Всероссийская встреча молодежи. Как уже сообщалось, нынешний форум посвящён Пресвятой Богородице и проходит под девизом «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога» (Лк 1,30).

В плотной программе церковного события — многочисленные моменты молитвы и размышлений, встречи и работа в группах, походы на природу. Темы докладов отвечают на призыв Церкви к подготовке к предстоящему Синоду епископов и посвящены молодёжи и распознаванию призваний.

Во второй день встречи, 20 июля, с докладами выступали священник Николай Дубинин, OFMConv, президент CORSUM, и священник Ярослав Митжак, основатель движения «Общество для призваний».

А вечером 20 июля в Байкальске состоялась Святая Месса, которую вместе сослужили все четыре католических епископа России.

Со словом проповеди на Мессе выступил хозяин встречи — Ординарий Епархии св. Климента в Иркутске епископ Кирилл Климович. В своей проповеди Владыка, в частности, сказал:

«Сегодняшний день в нашей встрече особенным образом посвящен вопросам призвания, и вся программа дня раскрывает эту тему. Господь действительно знает каждого из нас, и к каждому обращается по имени. Он ведь создал нас, Он даровал нам способности и таланты, и неудивительно, что каждому Он предлагает свой неповторимый путь призвания…

…Не бойтесь, Бог не хочет для вас зла. Его предложение и благодать помогают нам выполнить призвание. Если Господь по-настоящему призывает, Он даст тогда и силу для реализации этого призвания. Молитва это способ не только распознать свое призвание, но также потом продолжить его реализовать. Молитва – это путь преодоления наших волнений и укрепления нашей ответственности. Вслушивайтесь в Божьи слова и общайтесь с Ним, потому что именно так Вы сможете обрести свое счастье».

Завершился день чтением совместной молитвы Святого Розария.

Завтра, в субботу 21 июля, участники встречи переедут в Иркутск, расположенный в 130 километрах от Байкальска, где примут участие в шестикилометровом пешем паломничестве к месту захоронения жертв политических репрессий; здесь состоится заупокойная молитва. На вечер того же дня запланировано Фатимское богослужение и шествие со свечами.



Подробности второго дня встречи — в новом большом фоторепортаже ТВ «Кана»: