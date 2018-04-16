В возвращенном католической общине историческом здании храма была отслужена первая Месса

Как сообщает агентство Благовест-инфо, ординарий Римско-Католической архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ-митрополит Павел Пецци возглавил в воскресенье 15 апреля св. Мессу в храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Рязани. Богослужения в этом храме не проводились, начиная с 1935 года. «На первую Мессу в возвращенном храме, которую провел Павел Пецци, собралось около ста верующих, разделить нашу радость приехали католики из Москвы, Калуги и других городов. Мы очень радуемся, и трудностей восстановления храма не боимся», — заявил журналистам настоятель Рязанского католического прихода священник Йозеф Гунчага.

По данным Минимущества Рязанской области, храм, в котором до недавнего времени располагались мастерские Рязанского художественного училища, официально передали из собственности региона в собственность прихода Римско-Католической Церкви в конце марта 2018 года. Между тем, с середины 90-х годов прошлого века католики в Рязани, после того, как была возрождена и официально зарегистрирована их община, проводили службы в квартирах и на улице. Сейчас эту общину составляют около 20 россиян и 15 студентов-африканцев, обучающихся в местных вузах. Как рассказал настоятель, в настоящее время храм не готов к регулярному отправлению служб — для приведения его в первоначальный вид необходим самый серьезный ремонт. Кроме того, в храме нет церковной утвари и органа.

«Это памятник архитектуры, и немногие организации имеют лицензию на подготовку проекта его ремонта. Работы пойдут очень медленно, потому что сразу мы не в силах собрать все необходимые средства. Но у нас есть первоначальный проект этого храма, и летом мы планируем начать работы внутри», — отметил священник.

По данным из открытых источников, храм построили в центре Рязани в 1894 году по проекту петербургского архитектора В. А. Шретера на деньги польской общины.

См. также интервью с о. Йозефом Гунчагой на сайте Информационной службы Архиепархии Божией Матери