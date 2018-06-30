В Виттенберге состоялось заседание рабочей группы «Церкви в Европе» российско-германского форума «Петербургский диалог»

26-28 июня 2018 года в г. Виттенберге (Германия) состоялось очередное заседание рабочей группы «Церкви в Европе» российско-германского Форума гражданских обществ «Петербургский диалог», посвященное теме «Основные принципы социальной этики».

В мероприятии приняли участие представители Русской Православной Церкви. В их числе – заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, сопредседатель рабочей группы «Церкви в Европе» архимандрит Филарет (Булеков), секретарь ОВЦС по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарёв, заведующий Службой коммуникации ОВЦС священник Илия Косых, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.В. Кипшидзе, руководитель программы «Против абортов» при храме святителя Алексия, митрополита Московского, в Рогожской слободе, настоятель храма священник Владимир Духович, клирик Марфо-Мариинской обители милосердия иерей Игорь Блинов, сотрудник Секретариата ОВЦС по делам дальнего зарубежья иеродиакон Ярослав (Очканов), помощник заместителя председателя ОВЦС диакон Михаил Словцов, заведующая кафедрой биоэтики Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения России И.В. Силуанова.

С немецкой церковной стороны участниками заседания стали предстоятель Евангелической церкви земли Саксония-Анхальт Йоахим Либиг, епископ г. Магдебурга, председатель Комиссии по экуменизму Конференции епископов Германии епископ Герхард Файге, директор Института экуменических исследований имени Йоханна Адама Мёлера, руководитель рабочей группы «Церкви в Европе» с германской стороны Йоханнес Эльдеманн, представитель Ганноверского института общественных наук Евангелической церкви Германии Герхард Вегнер, представитель Отдела по вопросам ортодоксии, общего экуменизма и стипендий Консистории Евангелической церкви в Германии (Ганновер) высший церковный советник Мартин Иллерт, представитель Центра медицинской этики Евангелической академии Локкум (Ганновер) пастор Михаэль Коорс, представитель Службы миссионерства, экуменизма и развития (Ройтлинген) пастор Зента Цюрн, представитель теологического факультета Университета г. Падерборн Петер Шалленберг, представитель факультета католической теологии Регенсбургского университета Руперт М. Шойле, референт по Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе Церковного управления Евангелической церкви в Германии высший церковный советник Дирк Штельтер, научный сотрудник Католического центра общественных наук г. Мёнхенгладбах Ларс Шэферс, председатель Фонда социального протестантизма Евангелической церкви Рейнской области г. Вассенберг высший церковный советник на покое Клаус Эберль.

Мероприятие открылось 26 июня приветственными словами Йоахима Либига, архимандрита Филарета (Булекова), Йоханнеса Эльдемана. Затем епископ Магдебургский Герхард Файге рассказал участникам встречи о межконфессиональных мероприятиях в Германии в ходе празднования 500-летия Реформации.

В последующие два дня прозвучали доклады участников заседания, в том числе выступления профессора Герхарда Вегнера на тему «Основные принципы протестантской социальной этики», И.В. Силуяновой «Проблема соотношения морали и права в медицинском законодательстве России», профессора Петера Шалленберга «Основные принципы католической социальной этики», священника Игоря Блинова «Паллиативная помощь и пастырское душепопечение у детей», пастора Михаэля Коорса «Умирание и смерть: социально-этические перспективы протестантской теологии», священника Владимира Духовича «Современные биотехнологии и этические проблемы», профессора Руперта M. Шойле «К актуальным дебатам по вопросам биоэтики в Германии».

Немецким церковным представителям были розданы экземпляры «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» на немецком языке.

В ходе виттенбергской встречи состоялась плодотворная дискуссия по темам формулирования социальной этики в Православной, Евангелической и Католической Церквах, современных проблем в области биоэтики. Было уделено внимание нравственным аспектам новейших биотехнологий, в том числе связанных с искусственным оплодотворением, манипуляциями с половыми клетками и ДНК человека.

Участники заседания поделились опытом церковных общин двух стран в сфере паллиативной медицины и пастырской помощи пациентам, а также обсудили проблематику абортов и эвтаназии.

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«Петербургский диалог» – форум гражданских обществ России и Германии. Созданный в 2001 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и Федерального канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, он призван способствовать углублению взаимопонимания между Россией и Германией, дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех сферах общества.

Первая встреча Рабочей группы «Церкви в Европе» Форума «Петербургский диалог» состоялась в Висбадене в 2007 году. В состав группы, заседания которой проходят на систематической основе, попеременно в России и Германии, входят представители христианских Церквей двух стран.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС