Святейший Отец встретился с президентом Таджикистана (+ ФОТО)

В пятницу 26 апреля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, который затем встретился с госсекретарём Святейшего Отца кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Как сообщается в коммюнике Зала печати Св. Престола, беседа продлилась около 25 минут.

Стороны обменялись подарками: Эмомали Рахмон подарил Папе Франциску реплику наскального рисунка Сасанидского периода (государство, существовавшее на территории современных Ирака и Ирана с 224 по 651 год), а глава Католической Церкви передал президенту Таджикистана символический барельеф «Уязвимый цветок» и папские документы.

После беседы с понтификом таджикская делегация провела переговоры Государственном секретариате Ватикана, в ходе которых затрагивались аспекты двустороннего сотрудничества и ряд международных вопросов.

Во время дружественной беседы в были отмечены добрые отношения между Святейшим Престолом и Республикой Таджикистан, а также обсуждались некоторые аспекты политической и социально-экономической ситуации в центральноазиатской стране.

Стороны уделили особое внимание важности диалога и взаимопонимания между народами и культурами ради укрепления мира и стабильности во всём мире.



Источники: Vatican News, ТАСС