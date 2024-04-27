Папа встретился с членами Итальянской федерации шашек (+ ФОТО)

26 апреля Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов Итальянской федерации шашек, которые прибыли в Ватикан по случаю столетия со дня основания этой спортивной ассоциации. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к гостям, Епископ Рима подчеркнул, что игра в шашки обладает двумя замечательными особенностями: она стимулирует мышление и доступна каждому. Ей не требуются дорогостоящие структуры и вложения, но только интеллект, мастерство и внимание. По словам Папы, эта поистине всенародная игра позволяет прекрасно провести время в любом месте, – достаточно одной доски и двух игроков.

Шашки популярны в разных уголках мира и даже среди мигрантов, прибывающих на берега Италии: многие из них отвлекаются от неопределённости и беспокойства, просто играя в шашки, и порой с людьми, которые их принимают. Кроме того, эта игра тренирует логические способности, что особенно важно, когда их затуманивает злоупотребление новыми СМИ.

Папа Франциск с удовлетворением отметил, что состязания итальянских шашистов отмечены радостью встречи: «Это позволяет циркулировать чистому и свежему воздуху в мире, отмеченном индивидуализмом, который иногда рискует превратиться в изоляцию».

В конце встречи Святейший Отец благословил гостей и призвал сохранять моменты духовности, которые сопровождают важнейшие события их федерации.