Ватикан: Cisco Systems подписала «Этический призыв» в области ИИ

Rome Call — «Римский призыв к этике в области искусственного интеллекта» подписала 24 апреля «Сиско-Системз», одна из крупнейших транснациональных компаний, специализирующихся на сетевом оборудовании.

Комментируя это важное событие, президент Папской академии защиты жизни архиепископ Винченцо Палья подчеркнул, что Cisco «играет решающую роль в качестве технологического партнера в применении и внедрении ИИ, предлагая эти навыки для инфраструктуры, безопасности и защиты данных и систем ИИ». Прелат напомнил, что впервые Ватикан предложил рассматривать ИИ в этической перспективе еще в 2020 году, высказав идею «алгорэтики». «Сегодня, — отметил он, — мы знаем, что ИИ не является больше вопросом определенного сектора, а рассуждение об этике его развития как никогда безотлагательно».

Со своей стороны Чак Роббинс, возглавляющий Cisco, заявил, что принципы «Этического призыва» соответствуют убеждению его компании в том, что технологию следует разрабатывать «на основе доверия на высочайшем уровне, с тем чтобы продвигать инклюзивное будущее для всех».

Церемония подписания Rome Call состоялась в Ватикане после аудиенции Св. Отца делегации Cisco.

Папская академия защиты жизни продвигает алгорэтику посредством фонда «РенИИсанс», учрежденного Папой Франциском. «Этический призыв» сразу же – в феврале 2020 года — подписали Microsoft, IBM, FAO и Министерство инноваций Италии. Цель документа – продвижение общей ответственности международных организаций, правительств, учреждений и частного сектора в попытке создать такое будущее, в котором каждый человек сможет пользоваться достижениями технического прогресса, так чтобы этот прогресс гарантировал защиту достоинства каждого индивидуума и нашего общего дома.



Источник: русская служба Vatican News

Фото — Vatican Media / Agenzia Siciliani