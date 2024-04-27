Библейский лексикон: тело

«Слово стало плотью и обитало с нами», — торжественно и радостно провозглашаем мы в Рождественский период (Ин 1, 14). Каждый раз, говоря во время воскресной Евхаристии: «…и воплотившийся от Духа Святого и от Девы Марии», мы склоняем головы — а на Рождество и Благовещение даже преклоняем колени, когда признаем эту истину в Символе веры: вечный Бог принимает человеческое тело, становится одним из нас, подобным нам во всем, кроме греха. С другой стороны, то же самое слово «тело» употребляется библейскими авторами в ином, негативном смысле. Этот факт может вызвать замешательство в нашем восприятии, поэтому давайте попробуем углубиться в то, что слово Божье открывает нам о нашей (и Божьей) телесности.

Греческое слово sarx, переводимое как «тело», — одно из тех слов, которое в зависимости от контекста имеет разный смысл. Первое значение sarx — это «плоть», то есть мягкая часть того, что является материальной составляющей человека (а также животного). По аналогии это понятие может также относиться к человеку как живому существу. Такое значение слова «тело, плоть» — совершенно нейтральное. Оно соответствует иудейскому видению человека, имеющего жизнь благодаря дыханию, которое Господь вдохнул в его лицо (Быт 2, 7). Все, что выходит из рук Божьих — «благое и красивое и даже «очень» (Быт 1, 31). Человек как вершина творения особым образом отражает славу Божию в своей целостности, будучи созданием духовным и телесным. Кстати, в ветхозаветном понимании, когда речь идет о «душе» человека, чаще всего имеется в виду человеческое создание во всей его целостности — с телом и душой.

С другой стороны, библейская антропология не игнорирует тот факт, что тело/плоть рано или поздно перестают жить, поддаваясь тлению. Их существование ограничено во времени. Поэтому в Священном Писании мы также находим утверждения о том, как скоротечна человеческая жизнь в теле, как хрупко наше существование, отмеченное немощью, непостоянством и смертью (ср. Ис 40, 6 и 1 Пет. 1, 24: «Всякая плоть как трава…»). С библейской точки зрения болезни, страдания и смерть связаны с грехом, вошедшим в человеческую историю и испортившим человеческую природу. Поэтому вдохновенные тексты говорят о теле/плоти также как о том измерении человеческого существа, которое затронуто последствиями греха и где грех «находит свое обиталище». Так, апостол Павел с горечью восклицает: «Не живет… в плоти моей доброе… Злое, которого не хочу, делаю» (Рим 7, 18-19). Иисус говорит: «Дух животворит; плоть не пользует нимало» (Ин 6, 63). В таком негативном смысле мы часто можем услышать в текстах святого Павла о «плотском», которое противоположно божественному, исходящему от Святого Духа. Читая послания апостола Павла (и других авторов, употребляющих подобную лексику), важно хорошо понимать, что таким образом они не принижают телесное, материальное измерение нашего существования, сравнивая его с духовным: такой дуалистический взгляд — это ересь, которая вновь и вновь появлялась в различных формах на протяжении всей истории христианства. Материальная составляющая нашего существа хороша сама по себе, потому что исходит от Бога-Творца. Мы не должны забывать, что по замыслу Божьему она будет преображена через воскресение из мертвых для нашего существования во славе Божией. То, как мы используем свое тело, какие решения мы принимаем по этому поводу, как мы действуем через него — это сфера выбора, которая касается нашей духовной сущности. Кто и что мы есть в этом мире — это неделимое единство духа, души и тела (тройное видение того, кем мы являемся — это тема другого разговора). Кажется, что греховные побуждения «рождаются» в нашем теле и связаны с различными его потребностями, но нам необходимо уметь «слушать» глубину своего существа и отличать внешние проявления от их корней. (Вспомним, что главный грех — гордыня: грех падших ангелов, бестелесных существ!) Это правда, что, как говорят и сегодняшние ученые, вредные привычки «записываются» физически в нашем мозге и нервной системе в виде нейронных связей, и в результате наша свобода может быть существенно ограничена (особенно если вредные привычки становятся зависимостями). Но искушение — это духовное явление, касающееся морального выбора человека: решения подчиняться или не подчиняться воле Божией. Кажется, что (как это бывает с нашими добрыми намерениями ограничить себя в чем-то или отказаться от чего-то вредного) именно наше тело «предает» нас, тянет нас в «свою» сторону против нашей «доброй» воли. Правда, однако, в том, что наше взаимодействие с собственным телом посредством разума и воли — это сложный процесс, в котором следует не просто «укротить» свое тело, но прежде всего научиться правильно его любить. Здоровая аскеза начинается именно там — в умении ценить и беречь тот дар Божий, который позволяет нам быть партнерами Бога в этом мире и проявлять Его любовь через конкретные дела служения, внимания и заботы.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что тело — это материальная часть человеческой природы, созданная Богом как нечто доброе и прекрасное. Благодаря ей мы существуем во времени и пространстве. Вместе с тем, в нем проявляется наша физическая хрупкость, а через него — и нравственная слабость человека. Не нужно обесценивать и унижать свое или чужое тело. Благодаря правильному взаимодействию (которое начинается с любви и здорового ухода за своим телом) оно становится инструментом, позволяющим нам быть партнерами Бога в этом мире. Пусть Иисус, Сын Божий, ставший нашим братом, приняв одно с нами тело, будет для нас примером и источником любви, воплощенной в служении.



Автор: Виктор Жук SJ

Источник: «Иезуиты в России и СНГ»

Изображение: фреска Микеланджело «Сотворение Адама»