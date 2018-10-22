В РПЦ рассказали, как будет решаться вопрос визита Папы Римского в Москву

Вопрос возможной поездки Папы Римского в Москву будет решаться в ходе двухсторонних обсуждений между Римско-Католической Церковью и Московским Патриархатом; спешка в этом деле не нужна, чтобы «не вносить соблазн в сердца верующих», заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью итальянскому изданию Il Messaggerо, сообщает Благовест-инфо.

«Это вопрос, который будет решаться в ходе двухсторонних обсуждений между Римско-Католической Церковью и Московским Патриархатом», — сказал митрополит, отвечая на вопрос о том, может ли в 2019 году или в какое-то иное ближайшее время состояться поездка Папы Римского в Москву. Он не уточнил, когда именно будет решаться данный вопрос. Отвечая на вопрос, «почему столько секретности», глава ОВЦС заметил, что дело в том, что «отношения между Православной Церковью и Католической Церковью развивались в течение почти тысячи лет в достаточно сложном контексте».

«Эти сложности постепенно преодолеваются, но преодолены они еще не вполне. В православном народе существует очень большое предубеждение против католиков, и мы никоим образом не должны рисковать единством наших Церквей и миром в наших Церквах. Поэтому мы должны в наших взаимоотношениях продвигаться с той скоростью, с какой это возможно. С той скоростью, которая будет приемлема для нашего церковного народа», — отметил представитель РПЦ.

В пример он привел ситуацию, когда в 1965 году Патриарх Константинопольский Афинагор встретился с Папой Римским Павлом VI и произошло взаимное снятие анафем, и тогда почти все афонские монастыри перестали поминать Константинопольского Патриарха. «Мы не должны создавать подобной ситуации, нужно двигаться постепенно и спокойно, чтобы не вносить соблазн в сердца наших верующих», — пояснил митрополит Иларион.

Полный текст интервью опубликован на сайте ОВЦС.