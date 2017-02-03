В Польше появится обзорная башня с 4-метровой статуей Богородицы

На юго-востоке Польши, в городе Мелец, собираются возвести первую в этой стране 16-метровую смотровую башню с 4-метровой скульптурой Девы Марии на вершине.

«Эта инвестиция будет идеальной изюминкой», — считают представители городской власти.

Именно от городской администрации Мелеца исходит инициатива построить башню на Цирановской Горе. Магистрат считает, что по форме башня должна напоминать зажженную свечу. Под скульптурой Богородицы будет находиться площадка для обзора. Как сообщили власти, проектом будет предусмотрено, чтобы на башне одновременно могло пребывать максимальное количество людей.

Начать строительство планируется в этом году.

В интернете уже появились различные проекты смотровой башни.

Источник: catholic.by