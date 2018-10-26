В ОАЭ проходит крупнейшая встреча арабской католической молодежи

26 и 27 октября в Рас-эль-Хайме (Объединённые Арабские Эмираты) проходит Конференция арабской католической молодёжи. По словам организаторов, в ней принимают участие не менее 1.200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет со всего Аравийского полуострова: из Омана, Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов, а также группа молодых католиков из Иорданского Хашимитского Королевства, — сообщает корреспондент русскоязычной редакции Vatican News Виктор Владимиров.

Собрания молодых арабских католиков уже проходили в Дубае (2009 г.) и в Абу-Даби (2012 г.). В этом году встречи и размышления будут вдохновлены словами Архангела Гавриила, обращёнными к Пресвятой Деве: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога», (Лк 1,30), в гармонии с Богородичной темой следующего Всемирного Дня Молодёжи в Панаме (22-27 января 2019 г.).

По словам Апостольского викария в Южной Аравии епископа Пауля Хиндера, OFMCap, встреча молодых людей поможет им «не бояться и осознать, что их драгоценное достоинство вовсе не является результатом признания со стороны властей и сильных мира сего: оно исходит от Бога, Который заверяет нас в том, что мы — Его любимые дети». Именно Пресвятая Богородица, подчеркнул епископ, может научить нас «уникальным образом жить как дети Божьи и излучать в этом мире любовь, радость и мир». Церковь, отметил Апостольский викарий, «хочет укрепить в вере этих молодых людей, которые живут в непростых условиях. Мы, епископы, будем с ними, чтобы показать им нашу солидарность и любовь».

Молодёжная встреча в Арабских Эмиратах проходит одновременно с заключительным этапом XV Генеральной ассамблеи Синода епископов, посвященной делам молодёжи. Среди прочих на конференции ОАЭ выступят архиепископ Камберры Кристофер Проуз; возвратившийся к католической вере бывший преступник, лондонский писатель Джон Придмор; сестра-монахиня, певица и писательница Энн Флэнаган; проповедник ганского происхождения, активный участник Католического харизматического обновления Марк Нимо и иорданский священник Уиссам Мансур. На конференции также выступят Апостольский викарий Северной Аравии епископ Камилло Баллин, MCCJ, и архиепископ Франсиско Монтесильо Падилья, Апостольский нунций в Кувейте, Бахрейне и Объединённых Арабских Эмиратах, ​​Апостольский делегат на Аравийском полуострове.В программе двухдневной встречи — ежедневная святая Месса, молебны и поклонение Пресвятым Дарам, а также концерты с участием христианских рок-групп, таких как «Ablaze Us», «MasterPlan Band», «Inside Out Christian Rock Band», «Co-Heirs» и «Redeemers Band».

В проведении мероприятия трудятся и оказывают помощь более ста молодых волонтёров из Объединённых Арабских Эмиратов. По словам организаторов, конференция станет ответом на призыв Папы Франциска встречаться с молодыми людьми в их жизненных контекстах и выслушивать их ожидания. Святейший Отец призывает Церковь быть свидетельницей и благовестницей Иисуса Христа, всегда готовой принимать новые поколения, интегрировать их и идти рядом с ними.