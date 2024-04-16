Кардинал Паролин ‒ молодёжи: живите сегодняшним днём в полной мере

По случаю празднования 100-го Дня Католического университета Святейшего Сердца Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подчеркнул необходимость формирования благоприятного пространства для творчества, дающего молодым людям надежду на будущее и уверенность в настоящем, для созидания устойчивого мира. Передает русская служба Vatican News.

В послании архиепископу Милана кардиналу Марио Дельпини, президенту Института им. Джузеппе Тониоло, обеспечивающего институциональную и организационную деятельность университета, иерарх отмечает важность миссии современной молодёжи: «Есть места, где будущее как будто наступает раньше; одно из них ‒ университетская среда; именно в ней готовят завтрашних профессионалов и проводят исследования, способствующие прогрессу человечества».

Сегодня важные ожидания молодёжи направлены на будущее, но в то же время, «необходимо воспитывать в себе осознание происходящего и стремиться жить сегодняшним днём в полной мере, избегая излишнего фокусирования на будущем или пребывания в плену у прошлого», ‒ пишет кардинал.

В настоящее время университет Святейшего Сердца входит в число самых и престижных вузов, в том числе и на международном уровне. Всё это плоды основателей ‒ отца Агостино Джемелли и блаженной Армиды Барелли, которые вместе с тем способствовали созданию Международной федерации католических университетов (FIUC), ‒ около двух тысяч вузов, разбросанных сегодня по всему миру.

Кроме того, кардинал напоминает о праздновании 40-летия со дня первой встречи молодых людей ‒ 14 апреля 1984 года у собора Св. Петра, ‒ которая положила начало Всемирным дням молодёжи. За эти сорок лет связь между Всемирными днями молодёжи и пастырским попечением об университетах становилась всё более тесной. В прошлом году в Лиссабоне Папа Франциск отдельно провёл встречу с академическим персоналом и студентами, изложив своего рода «манифест» миссии католических университетов в наше время. Нельзя украсть будущее у молодёжи, поэтому Папа предложил ей «дерзновенно инвестировать в настоящее, отвечая на здравую озабоченность их умов и сердец» (Обращение Папы к студентам Католического университета в Лиссабоне 3 августа 2023 года).