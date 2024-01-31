Папа: пусть крик жертв войны достигнет сердец правителей

31 января, на завершение общей аудиенции в Зале Павла VI, Папа Франциск в очередной раз обратился с призывом о мире на земле. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец напомнил, что 1 февраля в Италии отмечается День памяти гражданского населения, чьи жизни унесли боевые действия:

«Молитвенно охватывая погибших в двух мировых войнах, мы также вспоминаем многочисленных гражданских лиц, беззащитных жертв военных конфликтов, которые, к сожалению, всё ещё окрашивают планету кровью на Ближнем Востоке и в Украине. Пусть их крик боли достигнет сердец глав государств и вдохновит на миротворческие инициативы».

Обращаясь к паломникам, Епископ Рима сказал:

«Мы начали Новый год с призыва созидать мир во всём мире, в родных странах, в наших семьях и сердцах. Будем помнить, что мир может быть построен только на истине. Пусть забота об общем благе, правильный контроль над гневом и взаимное прощение помогут нам построить цивилизацию любви в нынешней ситуации».

Благословив молодёжь, больных, стариков и молодожёнов, Папа Франциск вверил их заступничеству святого Иоанна Боско, которого Церковь вспоминает 31 января, «дабы призвание каждого человека в Церкви и в мире было плодотворным».