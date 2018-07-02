В исламском королевстве Бахрейн возводят католический собор

В исламском королевстве Бахрейн начинаются строительные работы по возведению католического собора. Как сообщил в Мюнхене представитель благотворительного фонда «Помощь церкви в нужде» (Kirche in Not) 11 июня состоялась закладка краеугольного камня в городке Авали, находящегося в 30 километрах южнее столицы Бахрейна Манамы.

Собор будет находится под патронажем «Богоматери Аравии», которая является покровителем стран Персидского залива с 2011 года, и духовным центром для более двух миллионов католиков апостольского викариата Северной Аравии. К нему относятся также страны Персидского залива Катар, Кувейт и Саудовская Аравия, управляет им итальянский епископ Камилло Баллин. Апостольский викариат — первая ступень к появлению регулярной епархии. Католическая община викариата состоит почти исключительно из иммигрантов, преимущественно из Индии, Бангладеш или Филиппин. Многие из этих людей зарабатывают деньги, помогая местному населению по хозяйству или занимаясь строительством, для того чтобы поддерживать свои семьи на родине. Условия труда здесь тяжелые, как сообщает фонд «Помощь церкви в нужде».

Часто эти люди подвергаются дискриминации как этнические и религиозные меньшинства. В дополнении к новой церкви на этом месте также планируется сделать образовательный и конференц-центры. Люди могут там получить пастырскую помощь, лингвистические и культурные знания. Это важно для людей, которые прибывают на работу, поскольку христиане рискуют своими жизнями, когда нарушают по неведению общественные правила на аравийском полуострове.

На богослужение при закладке камня присутствовали послы Италии и Франции, также представитель суннитского королевского дома Бахрейна. По информации «Помощь церкви в нужде» король Хамад бин Иса аль Халифа неожиданно принял решение о выделении участка под церковное строительство католической общине в 2013 году. Вопреки этой помощи планирование и процедура утверждения указа привели к существенной задержке. Большая часть строительных средств была оплачена католиками региона.

Новый собор не только предоставит иммигрантам родной дом, но также станет очевидным знаком доброй воли и символом для всего региона, в котором многие христиане еще подвержены риску. В странах аравийского полуострова ислам является государственной религией. Коран и шариат регулируют также общественную жизнь. Христианская миссионерская деятельность, церковная жизнь и переход в христианство объявлены вне закона.

Королевство Бахрейн — маленькое островное государство в Персидском заливе. Государственная религия ислам. Большая часть населения шииты, правящая семья сунниты. Первая католическая церковь была построена в Манаме в 1939 году и освящена через год. Это была первая католическая церковь в Персидском заливе. Еще недавно в стране проживало не более 50-60 католиков. От притока мигрантов и множества гастарбайтеров католическая церковь в Бахрейне понемногу выросла. Верующие в обеих приходах преимущественно из Индии и Филиппин. На воскресных богослужениях в столичном приходе принимают участие около 20 тысяч верующих. Шесть священников заботятся о духовном благополучии в приходе. На катехизизацию приходят 1500 школьников, которых обучают 60 добровольных помощников. Католики в Бахрейне могут открыто исповедовать свою веру. Король поддерживает контакты с апостольским викарием Северной Аравии, епископом Камилло Баллином. В 2013 году король пожаловал Баллину гражданство Бахрейна.

Источник: Седмица.ру