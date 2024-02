«Православно-католические отношения. Страницы истории» – новая книга архимандрита Августина (Никитина) представлена в Москве

Презентация книги архимандрита Августина (Никитина) «Православно-католические отношения. Страницы истории» состоялась 1 февраля в Культурном центре «Покровские ворота». Издание представили автор и вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери Николай Дубинин, OFMConv, который специально ради этого вечера приехал из Санкт-Петербурга.

Новая книга вышла в Издательстве францисканцев, издательский проект профинансировал Международный благотворительный фонд «Помощь Церкви в нужде» (Kirche in Not), который, по словам епископа Николая Дубинина, «молниеносно откликнулся» на просьбу поддержать издание, за что он особенно поблагодарил руководителя Отдела по связям с Россией фонда Kirche in Not Петра Гуменюка. Презентация была задумана как достойное завершение ежегодной Недели молитв о христианском единстве, сообщила ведущая вечера Джованна Парравичини.

Архимандрит Августин (Никитин), автор более 20 монографий и 800 статей, посвятил новую книгу глубокому анализу истории православно-католических отношений, прежде всего связанных с Россией. Исследование охватывает более чем тысячелетний период: от крещения Руси в 988 г. до встречи Патриарха Кирилла и Папы Франциска в 2016-м. Отмечая энциклопедические познания автора, епископ Николай Дубинин написал в предисловии: «Автор не ограничивается описанием официальных отношений между Римско-Католической и Русской Православной Церквами, а придает книге также культурологическое измерение, рассказывая о судьбах и взглядах выдающихся русских мыслителей и писателей, … во многом представивших перспективу развития христианства».

Советник Апостольской нунциатуры в Российской Федерации монсеньор Мислав Ходжич передал поздравления автору книги и приветствие всем участникам встречи от апостольского нунция архиепископа Джованни Д’Аниелло. «Эта книга – результат большой работы и великого горения сердца. Имя автора напоминает одного из Отцов Церкви, блаженного Августина. Вспоминается одна из его самых известных фраз: «Люби Бога и делай что хочешь». Думаю, что книга о. Августина (Никитина) – результат этого подхода», – сказал о. Мислав, отметив «счастливое совпадение» между презентацией и завершением Недели молитв о христианском единстве.

«Счастливое совпадение» – так можно сказать и об истории появления новой книги: как рассказал епископ Николай, он познакомился с о. Августином на конференции в Санкт-Петербургской духовной академии и «случайно узнал», что у автора давно готов соответствующий текст. Тот, в свою очередь, рассказал, что все его 20 книг всегда выходили «по странному стечению обстоятельств». И на этот раз он специально не искал издателя, но не смог отказаться от «случайного» предложения католического епископа. Так появилась на свет эта книга, которая, по словам автора предисловия, освещает все богатство православно-католических отношений: и между двумя Церквами и их иерархами, и между верующими, и между культурными и богословскими традициями. Важно, что эту тему поднимает православный священник, который не только собирает и изучает разнообразные материалы, но с 1970-х гг. сам непосредственно участвует в развитии межхристианских связей, продолжил епископ, назвав книгу «плодом подлинного экуменизма – наших добрых и конструктивных взаимоотношений».

Сам автор рассказал, что во многом обязан освоением данной темы Патриарху Кириллу, который в 1975 г., будучи архимандритом и ректором Ленинградской духовной академии, поручил ему разработать курс по истории западных исповеданий, а также написать статью в сборник «Богословские труды» о вопросах христианского единства. «Это моя тема», – понял тогда молодой преподаватель, и это уже был «первый камушек» в основу будущей книги. О. Августин рассказал об активизации связей с католическим и протестантским миром при митрополите Никодиме (Ротове), до 1972 г. – председателе ОВЦС МП, а затем – Патриаршем экзархе Западной Европы; вспомнил о поездке в Италию вместе с архиепископом Кириллом (Гундяевым) по приглашению Ватикана, чтобы «ознакомиться с устройством Римской курии» («Сейчас такое трудно представить!»). Отдельный сюжет был связан с «детективной историей» о том, как удалось добиться присутствия делегации РПЦ на II Ватиканском соборе: о. Августин с улыбкой рассказывал о том, как советские власти согласились на это, чтобы получить «еще один канал влияния на Ватикан как на «поджигателя войны».

По словам о. Августина, в 1970-80-е гг. была нацеленность на развитие всеправославного (а не только со стороны РПЦ) диалога с Римско-Католической Церковью, взаимоотношения развивались активно, «а потом стали более формальными». «Но мы и сейчас продолжаем сотрудничество и думаем, что силы добра победят», – заключил он.

Священник Кирилл Горбунов, генеральный викарий римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве, уже прочитал всю книгу и свидетельствовал, что она написана настолько живо, что читается «как детектив». С восторгом было воспринято его предложение снять по книге сериал. Говоря серьезно, он отметил, что издание опровергает те штампы, которые связаны в массовом сознании с деятельностью католиков в России, раскрывая множество интересных фактов об их «огромном присутствии и культурном влиянии», опровергая стереотипы о том, что якобы это было «продиктовано корыстными интересами». По прочтении книги о. Августина становится очевидным, что «слово «прозелитизм» не применимо к деятельности Католической Церкви в России», что она связана только с миссионерским стремлением к евангелизации, сказал о. Кирилл.

На презентации выступил также директор Издательства францисканцев и редактор книги Игорь Баранов, который открыл для себя много нового в тексте, раскрывающем «такую сложную тему, не избегая при этом острых углов». Баранов отметил ряд запомнившихся тем: возможные параллели между духовностью св. Франциска Ассизского, прп. Сергия Радонежского и прп. Серафима Саровского; анализ антикатолической полемики (в частности, в трудах свт. Игнатия (Брянчанинова)); обзор влияния произведений католических авторов на богословскую литературу в России и многое другое.

В финале вечера о. Августин, заядлый путешественник, приготовил участникам сюрприз: он показал живописный видеоролик о процессии Святой Крови, которая с конца XIII в. ежегодно проходит в Брюгге и входит в список ЮНЕСКО как нематериальное духовное наследие человечества. Несомненно, это тоже расширяет представления его студентов, читателей и слушателей о традициях католического мира.

Справка об авторе. Архимандрит Августин (Никитин) родился в 1946 году. В 1971-1975 годах учился в Ленинградской духовной академии. В 1973 году принял монашеский постриг, а в 1974 году был рукоположен в священники. В разные годы о. Августин преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии историю западных исповеданий, историю Поместных Православных Церквей, историю Древних Восточных Церквей. Архимандрит Августин – автор не менее 800 статей и более 20 монографий, посвящённых широкому кругу вопросов. Основная тема его исследований – история связей Русской Православной Церкви со странами Запада и Востока. С 1991 года о. Августин – действительный член Российского Географического Общества. Он участвовал во многих паломнических экспедициях, посетил более 100 стран мира.

Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»