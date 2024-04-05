В мире растёт число католиков, но стало меньше священников

По данным Папского ежегодника и Ежегодника церковной статистики, которые были изданы в эти дни, на мировом уровне за последние годы выросло число католиков и структур Католической Церкви, сообщает русская служба Vatican News.

Согласно Папскому ежегоднику, в период с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023-го были учреждены 9 новых епископских кафедр и одна апостольская администратура. Две епархии были возведены в статус митрополии, а один апостольский викариат стал епархией.

Ежегодник церковной статистики приводит данные за 2021 и 2022 годы. Они свидетельствуют об увеличении числа крещеных католиков на один процент. Этот рост неодинаков для разных континентов. Самый большой прирост католиков наблюдается в Африке – 3 процента; в Европе, напротив, их число практически не изменились. Соответственно, число епископов также выросло – прежде всего в Африке.

В 2022 году отмечался небольшое сокращение числа священников по сравнению с предыдущим годом: эта тенденция продолжается с 2012 года. За год число священников уменьшилось на 142. В Африке, как и по другим показателям, пресвитеров становится больше, в Америке ситуация более или менее стабильна, а в Европе и Океании священников стало меньше более чем на полтора процента.

Что касается постоянных диаконов, то здесь наблюдается положительная динамика: их стало больше на 2 процента, и эта тенденция охватывает все континенты, включая Америку и Европу.

Монахов, не принявших священный сан, стало меньше в основном за счет Европы; больше всего мужчин, принесших обеты без принятия священного сана, на Азиатском континенте.

Монахинь в Католической Церкви значительно больше, чем священников: на целых 47 процентов. Тем не менее во всем мире их число постоянно уменьшается. В Африке женщин с монашескими обетами стало больше на 1,7 процента, но в Европе – на три с половиной процента меньше. Всего в Католической Церкви, по данным на 2022 год, 599228 монахинь и 49414 монахов.

За последнее десятилетие сокращается и число семинаристов. Опять же, в Африке их стало больше на два с лишним процента, в то время как Америка потеряла более 3 процентов семинаристов, а в Европе царит настоящий кризис священнических призваний: за год их число сократилось на 6 процентов.